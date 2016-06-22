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Erdoğan'ın iftarında gömleğine iğne takan İbrahim Erkal önce "Moda" dedi, sonra fikir değiştirdi: Osmanlı adeti...

"Bu davranış, huzuruna çıktığı devlet büyüklerine karşı bir nevi saygı göstergesidir"

22 Haziran 2016 11:44

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iftar davetine, ilginç yaka aksesuarı ile katılan ünlü türkücü İbrahim Erkal, çengelli iğnesi alay konusu olunca açıklama yaptı. "Yaka iğnesini aksesuar olarak kendim taktım. Yakıştırdığım için taktım. Kıyafet kombinini ben seçtim" diyen Erkal, daha sonra fikir değiştirerek, "Çengelli iğnenin elbette bir anlamı var! Osmanlı döneminde saygıyı belirtmek babında kaftanın yakası üstten Çengelli iğneyle bir araya getirilirdi" ifadesini kullandı.

İbrahim Erkal'ın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

"Çengelli iğnenin elbette bir anlamı var! Osmanlı döneminde saygıyı belirtmek babında kaftanın yakası üstten Çengelli iğneyle bir araya getirilirdi. Bu davranış, huzuruna çıktığı devlet büyüklerine, saygın kişilere karşı bir nevi saygı göstergesidir. Benim de bu mübarek gecede devletin bir numarasının davetine karşı şükran ifadem böyle oldu. Bu benim bakış açım. Her fikre saygı duyarım, terbiye sınırlarını aşmadıkça."

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