İbrahim Çelikkol, yapım şirketi Endemol'a ikinci kez dava açtı

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Kördüğüm dizisinin yurt dışı satışlarından gereken payı alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'ne ikinci kez alacak davası açtı.

Çelikkol'un avukatı, Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'nin 'Kördüğüm' dizisinin yurt dışı satışlarından daha fazla gelir elde ettiği ve sanatçıdan bu gelirin gizlendiği iddiasıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak alacak davası açtı.

Şikayet dilekçesinde, "Müvekkilim başrolünde oynadığı ve yurt dışına da satılan 'Kördüğüm' adlı diziden alması gereken gelir payını tam olarak alamamıştır. Davalı şirket daha öncesinde de müvekkilime defalarca kez ödeme yapılacağına dair söz vermesine rağmen gereken tarihte ödemelerini yapmamıştır. Davalı ödeme yapmadığı gibi, ödemesi gereken tutar satışlar devam ettikçe artmaktadır. Davalı Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'nden alınacak hak edilen ücretin mahkeme tarafından belirlenmesini talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Daha önce 167 bin TL kazandı

İbrahim Çelikkol, 'Kördüğüm' dizisinin yurt dışı gelirinden pay alamadığını iddia ederek, Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'ne 139 bin 541 TL alacak ile 27 bin 908 TL icra inkar tazminatı davası açmıştı. Çelikkol, bu davadan 167 bin TL kazanmıştı. Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi, dört yıl önce iflas başvurusunda bulunmuş ve geçtiğimiz yıl bu isteği mahkeme tarafından reddedilmişti.