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İbrahim Aras öldü, Adana Emniyet Müdürü, 'Devlet görevini nasıl yapacağını' sizden mi öğrenecek?' dedi

Adana Emniyet Müdürü, polisi eleştiren göstericilere tepki gösterdi

16 Haziran 2014 01:44

Lice’deki kalekol protestosunda iki kişinin vurularak yaşamını yitirmesinin protesto edildiği Adana'da 15 yaşındaki İbrahim Aras hayatını kaybederken, gruptakilerle konuşan Adana Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, “Devlet görevini nasıl yapacığını size mi soracak?" dedi.

Lice’deki kalekol protestosu sırasında 2 kişinin yaşamını yitirmesi, bugün Adana’da düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

Çıkan olaylarda, 15 yaşındaki İbrahim Aras hayatını kaybetti. ANF ve DİHA’da yer alan haberlerde, Aras’ın başına biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken, Anadolu Ajansı’nın servis ettiği haberde, “Göstericilerin cesedinin alınmasını engellemeye çalıştığı kişinin, el yapımı patlayıcının elinde patlaması sonucu hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği belirtildi” ifadesi yer aldı.

Bölgede gerginlik devam ederken olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, eylemciler arasından gelen bazı kişileri yanına çağırdı. Cengiz Zeybek, yapılan gösterinin yasadışı olduğunu söyleyip, dağılmalarını istedi. Gruptan bir kişinin polisin tutumunu eleştirmesi üzerine Cengiz Zeybek, "Devlet görevini nasıl yapacığını size mi soracak?" diyerek tepki gösterdi. Zeybek, daha sonra Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek gelişmeleri buradan takip etti.

 

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