İbo Show için final iddiası!

Star TV ile yeniden izleyici karşısına çıkan İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un final yapacağı iddia edildi.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası televizyonlara ve sahnelere ara vermek zorunda kalan İbrahim Tatlıses, İbo Show ile yeniden yayın hayatına başlamıştı. Ancak program kısa sürede reytinglere yenik düştü.

Medyatava'nın haberine göre; Star TV'nin cumartesi akşamları yayınlanan eğlence programı, aynı gün izleyici karşısına çıkan rakipleri, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı gibi yapımlar nedeniyle reytinglerde 8. sıraya kadar geriledi.



Programın, final yapacağı iddia edilirken, konuyla ilgili İbrahim Tatlıses'ten ve kanal yönetimin henüz açıklama gelmedi.