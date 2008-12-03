İbo ile bir daha çalışmam

Haldun Dormen Gülben Ergen ile çalışmaktan çok mutlu olduğunu ama asla İbrahim Tatlıses ile bir daha çalışmak istemediğini söyledi.



Haldun Dormen, 'Orada Neler Oluyor'da, İbrahim Tatlıses ile çektikleri ancak hiç yayınlanamayan 'Bahçıvan' dizisinin nasıl fiyaskoyla sonuçlandığını anlattı.



Haldun Dormen "Ben ve İbrahim Tatlıses iki ayrı dünyanın insanlarıyız. Her şeyimiz ayrı. İbrahim Tatlıses'in adını duyunca önce istemedim. Ama yapımcı Sinan Çetin beni ikna edebilmek için çok büyük bir para ödedi. Kim olsa bu parayı kabul ederdi. 'Tamam' dedim. Demez olaydım! Çok yanlış bir şey oldu. Öyle kötüydü ki yayınlanamadı. Bu işi yaptığıma pişmanım" dedi.



Dormen "İbrahim Tatlıses iyiydi, karizmatikti, ama oyunu kendi yazmaya ve yönetmeye kalkınca işler koptu. Ezber yapamıyor, son anda bana arebesk diyaloglar yazıyor, 'Abicim bunları söyleyeceksin' diyor. İmkansız onları söylemem. Olacak gibi değildi. Bakın Gülben Ergen ile 'Dadı'yı 3 yıl çektik. Gülben müthiş profesyonel, saygılı, işine zamanında gelen, rejiye, senaryoya karışmayan oyuncudur. Ama İbrahim Tatlıses ile bir daha asla çalışamayız" dedi.

