İbn Haldun Üniversitesi ile İslam Konferansı Gençlik Forumu arasında İş Birliği Anlaşması imzalandı

İstanbul, 28 Eylül (DHA) İSLAM İşbirliği Teşkilatı’na bağlı İslam Konferansı Gençlik Forumu (ICYF) tarafından Conrad Hotel’de düzenlenen \'Müslüman Gençliğin Durumu\' konulu uluslararası panelde, Türkiye’den ve diğer üye ülkelerden gelen üst düzey yetkililer İslam coğrafyasındaki genç nüfusun mevcut durumunu masaya yatırdı.

İİT üyesi ülkelerdeki gençlerin siyasetten girişimciliğe, eğitimden işsizliğe, sağlıktan kültüre kadar birçok alanda yaşadıklarısorunların ele alındığı panele, üye ülkelerin spor bakanlarıyla çok sayıda üst düzey yetkili de katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, açılış konuşmaları ve ilk oturumun ardından İbn Haldun Üniversitesi ile İslam Konferansı Gençlik Forumu arasında imzalanan işbirliği anlaşmasıyla devam etti.

\"Ölçülmeyen şey yönetilemez\"

Açılış oturumunda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, genç kaynakların doğru eğitilmesi ve yönlendirilmesinin önemine değinirken, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin de özellikle bu alanlarda dayanışmayı arttırması gerektiğini belirtti. Ölçülmeyen şeyin yönetilemeyeceğini vurgulayan Bak, 3. İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu\'nun ilgili kararı uyarınca bu yıl ilk defa hazırlanan İİT Üye Ülkelerinde Gençliğin Durumuna İlişkin Rapor’un bu bağlamda çok önemli olduğunu söyledi.

\"İslam gençlerinin ayağına her türlü ilmi hizmeti bir halı gibi sermek için varız\"

Paneldeki ilk oturumun ardından, İbn Haldun Üniversitesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı İslam Konferansı Gençlik Forumu arasında karşılıklı ilişkileri geliştirmeye yönelik bir işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmayı imzalayan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, “Biz İbn Haldun Üniversitesi olarak tüm İslam dünyasının,tüm İslam gençlerinin ayağına, her türlü ilmi hizmetibir halı gibi sermek için varız. Ve bu anlaşmamız da bu işbirliğinin en güzel göstergesidir” dedi.

İbn Haldun Üniversitesi’nin, gençleri medeniyet değerlerine bağlılık duyan bilim insanları olarak yetiştirmek amacıyla yola çıktığını vurgulayan Gündüz, “Evrensel kötü içerisinde çay şekeri gibi eriyip asimile olan değil; köklerine bağlı, düne yaslanarak, bugüne basarak, geleceğe bakarak yürüyen bir anlayışımız var. Köklerden göklere yükselme vizyonumuz var. Bizim üniversitemiz global değil, glokal bir üniversitedir” diye konuştu.

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