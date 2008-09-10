IBM'den antivirüs çözümü

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IBM'nin Internet Security Systems (ISS) firmasını satın almasının ardından, Lotus ürün portföyüne antivirüs ve antispam çözümlerini kattığı bildirildi. IBM Lotus'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yazılım sayesinde veri kaybına neden olabilecek elektronik postaların oranının yüzde 2'ye indirildiği kaydedildi.Açıklamada, İnternet trafiğinde günlük 14,5 milyar spam elektronik postanın yollandığının tahmin edildiği, bunun da toplam elektronik postaların yüzde 45'i anlamına geldiğine işaret edilerek, kullanıcıların almak istemediği elektronik postaların mesaj kutularını doldurduğu, bu mesajların bazen basit bir reklam, bazen de kullanıcı bilgilerinin ya da bilgisayardaki verilerin kaybına neden olabilen mesajlar olduğuna dikkat çekildi.Yapılan araştırmalarda, firmaların, spam ve virus kaynaklı verimlilik kaybı nedeniyle yıllık 20 milyar dolar kaybettiğinin ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, kullanıcı bilgisayarlarının elektronik posta trafiğinde zarar görmesini engellemek için Lotus ürün portföyüne yeni bir ürünün katıldığı aktarıldı. "Lotus Protector" adını taşıyan bu ürünün birçok özelliğiyle kullanıcıların bilgisayarlarına gelmesi muhtemel saldırıları gerçekleşmeden önlediğine değinilen açıklamada, bu programı kullanan çalışanların, tehlike içeren elektronik postaları hiç görmeden işlerine devam ettiği kaydedildi.Tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de de kullanıcılara sunulan "Lotus Protector"un, spam ve virüs koruması sayesinde İnternet'i daha güvenli bir hale getirdiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:"Elektronik postayı gönderen kişiden, geldiği sunucuya kadar birçok konuda eleme yapan Lotus Protector, içeriğini de kontrol ederek spam olma olasılığına sahip olan postaları doğrudan siliyor. Fakat Lotus Protector, sadece bir anti spam yazılımı değil. Kullanıcı bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı ve 'phishing' diye adlandırılan elektronik postaları da yakalayan yazılım, bilgisayara yerleşen 'worm' tipi dosyaları da tanıyabiliyor. Şimdiye kadar tespit edilmiş 120 binin üzerinde 'worm' ve virüsü tanıyarak silen Lotus Protector, virüs olma ihtimaline sahip olan dosyaları da yüzde 93 ihtimalle tanıyor."IBM Türk Lotus Satış Yöneticisi Murat Tüzüm, yapılan tahminlere göre önümüzdeki 4 yıl içinde günlük spam sayısının 58 milyar adede çıkacağına dikkati çekerek, "İşletmeler için bu artan sayı yıllık 250 milyar dolarlık bir iş kaybı demek. Gittikçe daha da vahim olan bu durum, korunma ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Firmalar çalışan verimliliğini ve bilgilerini korumak için güvenlik yazılımları kullanmak durumundalar" değerlendirmesinde bulundu.Tüzüm, "Phishing" saldırılarının kaynağı olan ülkelere bakıldığında Türkiye'nin, ABD ve Rusya'nın ardından yüzde 7,36'lık oran ile üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.