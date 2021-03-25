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Bilim / Teknoloji

IBM: Sağlık şirketlerine yönelik siber saldırılar 2020’de iki katına çıktı

25 Mart 2021 11:10

ABD merkezli teknoloji şirketi IBM, 2020’de sağlık kuruluşları, hastaneler, ilaç üreticileri ve diğer tıbbi şirketlere yönelik siber saldırıların iki katına çıktığını açıkladı.

Her bir saldırı ortalama 7,13 milyon dolarlık zarara yol açtı.

Konu hakkında DHA’ya konuşan Türkiye merkezli siber güvenlik şirketi Berqnet Firewall Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, “Siber saldırılar için ilaç, aşı gibi tıbbi ürünlerin içerikleri ve hasta bilgileri son derece cazip hedeflerdir. Bu nedenle, siber güvenliği hasta güvenliği ve kurumsal risk açısından stratejik öncelikte değerlendirmek gerekir. Kritik verilerin sağlam bir şekilde yedeklenmesi ve tüm elektronik sistemlerin periyodik olarak zafiyet taramasına tabi tutulması ise alınması gereken başlıca önlemler arasındadır” ifadelerini kullandı.

Hakan Hintoğluıbmhaber
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