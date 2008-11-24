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Bilim / Teknoloji

IBM 'elektronik beyin' yapacak

Amerikan bilgisayar şirketi IBM, Amerikan hükümetinin finanse ettiği ve beyni taklit eden elektronik devrelerden oluşan bir "kavramsal bilgisayar" geliştirecek ekibe liderlik yapacağını açık

24 Kasım 2008 02:00

Amerikan savunma kurumu Darpa'nın ilk aşaması için yaklaşık 5 milyon dolar aktardığı "kavramsal ya da öğrenmeye yönelik bilgisayar" projesi, nörologları, bilgisayar ve diğer müspet bilim dallarından araştırmacılar ile fizyologları bir araya getirecek.

Geliştirilecek teknolojinin geniş ölçekli veri analizi için, karar verici veya görüntü tanıyıcı olarak kullanılabileceği belirtiliyor.

Kavramsal bilgisayarın temel fikrinin, beynin yapısı, dinamiği ve davranışı gibi hareket eden, mühendis aklı gibi işleyen akıllı makineler
geliştirmek olduğunu ifade eden IBM yetkilileri, gerçek biyolojik sistemler konusunda bilinenleri, süper bilgisayar simülasyon nöronlarıyla birleştirme yönünde 5 Amerikan üniversitesinin yapacağı işbirliğine katılacaklarını kaydettiler.

Projede uzun vadede, kedi beyni kapasitesinde bir sistemin geliştirilmesi hedefleniyor.

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