IBM dünyanın ilk 2 nanometrelik işlemcisini ürettiğini açıkladı

Dünyanın en büyük bilişim şirketlerinden IBM, 2 nanometrelik mimariye sahip ilk çipi ürettiğini açıkladı.

İşlemcilerdeki transistörlerin arasındaki mesafe, ilerleyen teknoloji sayesinde nanometrelere kadar indirildi. Nanometre bir metrenin milyarda birine deniyor.

Günümüzde elektronik ürünlerde kullanılan en yeni işlemcilerde transistörler arasındaki boşluk 7 nanometre seviyesinde.

ABD merkezli IBM, 2 nanometrelik işlemcilerin mevcut işlemcilerden yüzde 45 daha yüksek performansa sahip olacağını ve onlara kıyasla yüzde 75 daha az enerji tüketeceğini söylüyor.

Şirket yeni işlemcilerle cep telefonlarının enerji tüketiminin dörtte birine ineceğini ve böylece günümüzde çoğu telefonda bir gün civarında olan pil ömrünün dört güne çıkabileceğini belirtiyor.

'Çığır açtı'

IBM yeni teknoloji sayesinde tırnak büyüklüğündeki bir çipe 50 milyon transistör sığdırılabileceğini söylüyor.

2017'de üretilen 5 nanometrelik işlemcilerde bu sayı 30 milyondu.

Piyasa analizi şirketi IDC'nin araştırma direktörü Peter Rudden'a göre yeni teknoloji bir çığır açtı:

"Yarı iletken üreticileri 14 nanometreden 10'a ve ardından 7'ye indi. Hatta 7 nm. bazı üreticiler için büyük bir zorluk oluşturmuştu.

"IBM bu buluşla teknoloji dünyasına, bu alanda en büyük oyunculardan biri olmaya devam ettiği mesajını verdi."

IBM bu teknolojiyle yapay zekanın da daha hızlı gelişeceğini düşünüyor.

Yeni işlemci teknolojilerinin tüketicilere ulaşması yıllar sürebiliyor.

Piyasadaki 7 nanometrelik işlemcileri ilk olarak 2015'te Intel icat etmiş, AMD'nin bu teknolojiyle üretilmiş Ryzen işlemcilerini tüketicilere ulaştırması 2019'u bulmuştu.

AMD'nin sahibi olan TSMC de, rakibi Intel de önümüzdeki yıllarda ultra düşük nanometreyle çip üretimi planlıyor.

Öte yandan dünyada bir çip krizi yaşanıyor. Otomobil üreticileri, yeterince işlemci bulamadığı için fabrikalarında kapasite düşürürken ekran kartı üreticileri de artan talebe yetişemiyor.