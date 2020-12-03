IBM'den uyarı: Hacker'lar Covid-19 ‘soğuk zinciri’ni hedef alabilir

BioNTech ile Pfizer’in geliştirdiği aşıyı taşımak ve saklayabilmek için uygulanması gereken 'soğuk zincir’in hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

Konu ile ilgili resmi sitesi üzerinden bir yazı yayınlayan IBM,"küresel oltalama kampanyası"nın bu soğuk zinciri sağlayan şirketleri hedef alabileceğinin altını çizdi. IBM bu uyarısına kanıt olarak bir siber güvenlik grubunun 'soğuk zincir' için çalışacak şirketler için bilgi toplamasının keşfedilmesini gösterdi.

Siber saldırganların üzerinde araştırma yaptığı firmanın Çin merkezli Haier Biomedical olduğu belirtildi.

Aynı yazıda Haier Biomedical'ın aşıların 'soğuk zincir' ile taşınması üzerine hizmet verdiği bilgisinin altı çizildi.