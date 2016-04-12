İBB'ye 18 arsa bağışlayan Hattat Holding, 600 milyon liralık yeni projesine onay almanın peşinde

Büyükçekmece’de İBB’ye 18 arsa bağışlayan Mehmet Hattat, aynı ilçede daha önce faaliyete geçiremediği dev bir proje için de düğmeye bastı. Hattat, inşaata başlamak için 5 Nisan’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yaptığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, yarım kalan projesinden de büyük olan “PEARL OF İSTANBUL PROJESİ” kapsamında bin 730 adet rezidans ve 390 oda kapasiteli otel planlanıyor.

Hattat’ın sahibi olduğu HEMA Endüstri A.Ş tarafından yapılan proje Maslak’taki projesi için bağışladığı 11 arsayla aynı ilçede yer alıyor. Büyükçekmece Kumburgaz’daki 52 bin metrekarelik turizm alanına yapılmak istenen projede 525 bin metrekare inşaat alanı öngörülüyor. Bakanlığa yapılan ÇED başvurusunda proje için 2014 yılında izin alındığı fakat bir türlü faaliyete başlanamadığı ve projede değişiklikler yapılmak istendiği belirtiliyor. Proje bedeli yaklaşık olarak 600 milyon TL olarak belirlendi.