İBB’ye 18 arsa bağışlayan Hattat Holding, mühürlenen milyar dolarlık projesi için onay aldı!

İstanbul Maslak’taki milyarlık inşaatı mühürlenen Hattat Holding, Büyükşehir’e 18 arsa verip sorunu ‘çözdü’. Bu arsalardan üçünün Kadir Topbaş’ın Güzelce’deki villasına komşu olması anlaşmayı şüpheli hale getirdi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Hattat Holding’in İstanbul Maslak’ta yarım kalan “Diamond of İstanbul” projesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat arasında protokol imzalandı. Protokole göre Hattat Holding, İBB’ye 18 arsa bağışladı, buna karşılık daha önce mühürlenen milyar dolarlık projesi için onay aldı. Buraya kadar her şey normal gözüküyordu. Ancak Hattat’ın bağışladığı 66 dönümlük 18 arsa arasında 3 arsanın konumu dikkat çekiyor. Bu 3 arsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın Büyükçekmece Güzelce’deki villasına komşu.

Projeye dava açan CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, Topbaş’ın villasına komşu arsalarla ilgili “Kadir Topbaş kendi için seyirlik orman yapacak” iddiasında bulundu. Şüpheli protokolü ve CHP’nin iddiasıyla ilgili Topbaş, Cumhuriyet'in görüşme talebine yanıt vermedi. Hattat Holding’in patronu Mehmet Hattat ise, “Protokolü ben teklif ettim, onlar da ilgi duydu. Ormanlık alan yapılacağına dair bize duyum gelmedi. Kadir beyefendi hem iyi bir başkan hem de iyi bir sanayici. Kadir Başkan şaibe oluşturacak işler yapmaz” diye konuştu.

Cumhuriyet’in ulaştığı milyar dolarlık protokolün satır başları şöyle:

İBB mühürlemişti

Hattat grubundan Hema Endüstri’nin 2003’te, Maslak’ta ana caddede yapımına başladığı ‘Diamond Of İstanbul’ projesi imara aykırılıkları gerekçesiyle İBB tarafından mühürlendi. İlk etapta ticaret ve iş merkezi olarak planlanan projenin yapımı 2009’da yarım kaldı. Ancak şirket projeyi revize edip 28 Aralık 2015’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ÇED için başvurdu. 6 Ocak 2016 tarihinde ÇED izni çıktı. Projeye açılan iptal davaları ise hala sürüyor.

18 taşınmaz devredildi

Bu süreçte holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat ile İBB arasında 2 Kasım 2015 tarihinde “avan projenin (ön proje) onaylanması ve Hattat tarafından şartsız bağışların yapılması”nın konu edildiği protokol imzalandı. Protokol kapsamında Hattat, İBB’ye şartsız 18 arsa devretti. Bu arsaler içinde bulunan 3 yer var ki protokolü şüpheli hale getiriyor. Toplam 3 bin metrekare olan bu 3 arsa İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın Büyükçekmece, Güzelce’de Sevda Sokak’ta yer alan villasına komşu durumunda bulunuyor.

Arsaların 2’si konut alanı olarak 1’i ise turizm alanı olarak görünüyor. Şu anda boş olan ve çitlerle çevrilen arsaler Hattat tarafından 12 Haziran 2015 tarihinde alınmış. Bu 3 arsa Topbaş’ın villasının arka konumunda yer alıyor. Hattat’ın aldığı 2 yerin yanında ise sağlık tesisi ve belediye hizmet alanı görünüyor. Bu alanlar da boş ve tellerle çevrilmiş. Topbaş’ın arsasi ise denize sıfır konumda. Google Earth’ten incelendiğinde Topbaş’ın evinin inşaatı 2011 yılında başlamış. Topbaş’ın villası ile Hattat’ın aldığı arsaler arasında kalan 2 parseldeki arsaler ise Topbaş’ın eşi Özleyiş Topbaş adına kayıtlı.

Sağ: Skandal organizasyon

Sağ konuyla ilgili şöyle konuştu: “Dünya tarihinde bir ilk oldu. Yıllarca inşaatın yapımını engelliyorsun, kaçaklarından dolayı binayı zabıtlıyorsun. Sonra işin sahibi ile avan proje karşılığında bir protokol yapılıyor. İBB adına projenin sahibine arsalar satın aldırıyorsun. Müteahhitin elinde arsa yok, kendisine hangi ilçeden alacağını söylüyorsun. Hattat’ın aldığı arsalar Topbaş’ın adeta bir şato görünümündeki villasının yanında. Bu 3 alan İBB’ye Hattat tarafından devredildi. Topbaş villasının etrafına yeşil donatı alanı yaparak kendine peyzaj alanları yaratacak. Nasıl olsa satın alınan arsaler kamuya geçti. İtiraz eden de olmaz. Bu skandal bir organizasyon. Suç duyurusunda bulunacağız.”

İşte devredilecek arsalar

İşte protokol kapsamında devredilecek diğer 18 arsa:

* Ayazağa’dan toplam 3 bin metrekare 2 adet ticaret alanı.

* Yeniköy’de 7 bin metrekare park alanı.

* Bebek’te toplam 11 bin metrekare 5 adet park alanı.

* Büyükçekmece, Güzelce’de toplam 40 bin metrekare 7 adet konut alanı.

* Büyükçekmece, Kamiloba’da 7 bin 407 metrekare konut alanı.

* Hattat protokol kapsamında “Ayazağa, Yeniköy, Bebek ve Büyükçekmece”de bulunan 18 adet arsayı İBB’ye devretti. Binanın 2 bodrum katında yer alan otopark alanlarının mülkiyeti İBB’ye şartsız bağışlanacak. Buna karşılık İBB, şirketin avan projesini onayladı.

Projede yok yok

85 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Diamond of İstanbul projesi 11 bin 30 metrekare tapulu alana sahip. Bu alana toplam 194 bin 908 metrekare inşaat yapılacak. Projede 380 odalı otel, 90 adet rezidans, AVM, 578 adet ofis ve otopark yapılması planlanıyor. Proje İBB ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süre aksamış ve imar planları 2 kez değişmişti. Projenin 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Topbaş sessiz ama Hattat doğruladı

İBB Başkanı Kadir Topbaş, konuyla ilgili görüşme talebine olumlu yanıt vermedi. Topbaş’ın basın danışmanları sorularımızı yanıtlamak için döneceklerini söylemesine karşın İBB kanadı sessiz kalmayı tercih etti. Hattat Holding’in patronu Mehmet Hattat ise konuşmayı tercih etti. İBB ile yaptığı protokolü, arsaların devrini ve projesine aldığı onayı doğrulayan Hattat şunları söyledi: “Maslak’taki yer zaten transfer merkeziydi. 24 bin 600 metrekare İBB’ye hibe edecektik. Hibenin karşılığı da bize yukardan emsal hakkı verilecekti. 2011 meclis kararında da ‘İBB’ye hibe edilecek alanlar kadar emsale ilave edilecek diye yazar’. İBB zamanla Maslak’ın değerlenmesinin ardından Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası’na bir rapor yaptırdı. Bizim hibe edeceğimiz transfer merkeziyle, bodrum alanlarını üst kata çıkacağımız emsal alanıyla mukayese ettirdi. Sizin ‘Şu kadar daha katkıda bulunmanız lazım’ dediler. ‘Değerli oldu artık Maslak. Sizin vereceğiniz bodrumların bedeli ise düşük’ dediler. Bunun da düşük olduğuna dair rapor yaptırdılar. ‘Şu kadar daha o emsali karşılamak üzere hibe yapmanız gerekiyor’ dediler. Prensip olarak para kabul etmediklerini, İstanbul içinde gayrimenkul hibesi kabul ettiklerini söylediler. ‘Vereceğimizle alacağımızı dengelemek lazım’ dediler. Protokolü ve gayrimenkulleri ben teklif ettim. Teklife ilgi duyuldu. Ben de elimde olan ve kardeşim üzerine olan alanları dengelemek üzere verdim. İBB’ye devrettim. Avan proje onaylandı. Vereceği ile alacağını İBB dengeledi. Ormanlık alan yapılacağına dair bize duyum gelmedi. Doğru değil. Böyle bir şeyi Kadir başkan ne düşünür ne de şey yapar. Kendisi hem Kadir başkan hem de iyi bir sanayici. Öyle şaibe oluşturacak bir şey yapmaz.”