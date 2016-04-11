Hattat Holding ile İBB arasındaki milyar dolarlık proje flörtünde, imar plan notları da değiştirilmiş!

Hattat Holding ile İstanbul Büyükşehir Belediye arasındaki milyar dolarlık şüpheli protokolün ardından ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Hattat Holding'in mühürlenen “Diamond of İstanbul” projesinin yeniden başlaması için İBB’ye bağışladığı 18 arsanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın Büyükçekmece’deki villasına komşu çıkmasının ardından Topbaş için bölgede imar plan notlarının değiştiği ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Villaların inşaatından hemen önce imar planına bir not eklenerek arsadaki villalar çoğaltılmış.

"Başkana komşu olun!"

Kadir Topbaş’ın villaları emlak siteleri tarafından da alenileştirildi. Güzelce mahallesindeki ev ilanları “Kadir Topbaş’a komşu olmak ister misiniz” başlığıyla yer alıyor.

Hattat Holding’in İstanbul Maslak’ta yarım kalan “Diamond of İstanbul” projesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat arasında imzalanan şüpheli protokolü önceki gün “Başkan’ın arka bahçesi” başlıklı manşetimizle kamuoyuna duyurmuştuk. Haberimizin ardından Topbaş’ın villarına ilişkin yeni çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Topbaş’ın eşi Özleyiş Topbaş tarafından 2011 yılının temmuz ayında arsa alındı. Ve arsanın alınmasından yalnızca 3 ay sonra Büyükçekmece Göl Havzası ve Güzelce Sahil Kesimi, Bahçelievler Mahallesi Planları’na ilişkin imar planlarına bir not eklendi. Eklenen plan notunda “Bu binalar müstakil binalar ise aralarındaki mesafe hiçbir şekilde 4 metreyi geçemez, diğer binalarda ise iki yan bahçe mesafesinden az olamaz” ifadeleri yer aldı. Bu notla Topbaş’ın arsasında yer alan villalar çoğaldı. Bu düzenlemeyle villaların çoğaltılmasının önü açıldı. Ek maddeyle açık teras ve açık balkonlar emsal dışı bırakıldı.

Plan notu için alınan İBB kurum görüşlerinde binalar arası mesafelerin 6 metre olması gerekirken 4 metreyi indirildiğine dikkat çekiliyor. Açık teras ve balkonların ise emsal dışı bırakılmasının imar yönetmeliğine aykırı olduğuna ve yapı yoğunluğunu arttırıcı olduğuna değinildi.

Not eklendi inşaat başladı

Plan notunun eklenmesinin ardından 2012 yılında Topbaş’ın villarının inşaatının başladığı Google Earth’te bile yansıdı. 2015 yılının haziran ayında da villalar Kadir Topbaş’ın üzerine geçirildi. 2015 yılının Kasım ayında ise Hattat ile İBB arasında bu şüpheli protokol imzalandı. Protokolün imzalanmasının ardından Hattat projesi için 2016 yılında bakanlıktan yeni onay çıktı.

İBB’ye devredilen arsalar arasında 3 yer Topbaş’ın villasının arka konumunda yer alıyor. Arsaların 2’si konut alanı olarak 1’i ise turizm alanı olarak görünüyor. Şu anda boş olan ve çitlerle çevrilen arsalar Hattat tarafından 12 Haziran 2015 tarihinde alınmış. Bu 3 arsa Hattat’ın aldığı 2 yerin yanında ise sağlık tesisi ve belediye hizmet alanı görünüyor. Bu alanlar da boş ve tellerle çevrilmiş.

Topbaş’ın arsası ise denize sıfır konumda. Topbaş’ın villası ile Hattat’ın aldığı arsalar arasında kalan 2 parseldeki arsaler ise Topbaş’ın eşi Özleyiş Topbaş adına kayıtlı. 18 taşınmaz ise geçtiğimiz aylarda İBB’ye devredildi.

Topbaş sessiz

Suç duyurusuna plan notunu da eklediğini belirten CHP’li Sağ şöyle konuştu: “Organizasyon çok ayaklı. Büyükçekmece İlçesi sınırları içerisinde, Güzelce Sahil Kesimi, Bahçelievler Mahallesi ve göl havzası ile ilgili planlarda değişiklik yapılıyor. 13 Ekim 2011 meclis kararındaki bu plan notu değişikliği resmen villayı tarif ediyor. Her şey önceden düşünülmüş ve sırası ile uygulanmış. Topbaş için özel imar planı hazırlanmış.” İBB Başkanı Kadir Topbaş ise Lale Festivali sırasında gazetecilerin Cumhuriyet’in haberiyle ilgili sorularını kabul etmedi, sessiz kalmayı tercih etti.