İBB'den özel halk otobüsleri işletmecilerine uyarı: OHAL var, toplu eylem yapmayın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Otobüs AŞ’den ihale alarak Özel Halk Otobüsleri’ni işleten onlarca kişi, "Ücretler maliyetleri karşılamıyor" diyerek, eylem yaptı. Otobüs AŞ, eyleme engel olmak üzere harekete geçti. İşletmecilerin cep telefonlarına mesaj atarak, OHAL’i gerekçe gösterip, eylem yapmamaları için ‘uyardı.’

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ’ye bağlı otobüslerin sahipleri "zararda" olduklarını belirterek İBB yetkiliyle görüşmeler yaptılar. Dilekçelerin ardından ise seslerini duyurmak üzere eylem kararı aldılar. Otobüs AŞ ise eylem hazırlığında olan işletmecilere, bir gün önce şu mesajı yolladı:

"Çalışmaya başladığımız tarihten bugüne kadar toplu taşımacılıkta, standartları da yükselten özverili çalışmalarınız için teşekkür ederiz.

"Algıyla heba etmeyin"

"Sayın işletmecimiz, kendi çalışma ve emeğimizle oluşturduğumuz olumlu bilinirliği, ülkemizin olağanüstü hal koşullarında bulunduğu dönem içerisinde yapılacak toplu eylem algısıyla heba etmeyelim! Tabi olduğumuz hukuk da buna müsaade etmemektedir. Kalıcı mağduriyetlere sebebiyet verecek girişimlerde bulunmayalım. Ülkemize, şehrimize, işimize sahip çıkalım."

Fatih'teki İBB önünde dün bir araya gelen otobüs sahipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdıkları mektubu okudular. Mektupta sistemde halihazırda 2 bin 500 personel, 930 araçla İstanbul’da istihdam sağladıklarını hatırlatarak yardım istediler.