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Yaşam

İBB’de görevli güvenlik amiri, belediye binasında intihar etti

40 yaşındaki Zafer Yüzüak'ın intiharı ile ilgili soruşturma sürüyor

24 Nisan 2017 22:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Güvenlik Amiri olarak çalışan 40 yaşındaki Zafer Yüzüak, 6 yıldır çalıştığı belediye binasının çatısında kendi silahıyla kafasına ateş ederek hayatına son verdi.

Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası'nda bir süre kendisinden haber alamayan çalışma arkadaşları, Yüzüak'ın cansız bedenini belediyenin çatısında buldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Yüzüak'ın kendi tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar ettiğini belirledi.

DHA’nın haberine göre çalışma arkadaşları ve ailesinin ifadelerine göre Yüzak, etrafıyla fazla konuşmayan, içine kapanık biriydi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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