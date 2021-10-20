İBB: Yeni düzenlemeyle, Eyüp Bey de direksiyona geçecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, plaka satışında "Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı" şartı arama uygulamasına karşı çıkarak konuyu yargıya taşıyacağını söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu için, "Yeni düzenlemeyle, Eyüp Bey de direksiyona geçecek" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Taksi plakası ağalığı bitecek. Gözünüz bizde olsun” sözleriyle duyurduğu yeni sistemin ayrıntıları açıklanmıştı. Taksi plakası tahsisi ile ilgili yeni sisteme göre, taksi plakası satışında ‘Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı’ şartı aranacak. Ayrıca İBB, esnaf odaları ve emniyet birimleri temsilcilerinden oluşturacağı komisyon ile mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacak.

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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu ise belediyenin bu uygulamasının hukuka aykırı olduğunu savunarak konuyu yargıya taşıyacaklarını söylemişti. Kanunda durumun açıkça ifade edildiğini ileri süren Aksu, "Şoförlükten geçimini sağlayan kişiler, taksi plakası alabilir. Burada hisseli veya ortaklı alamazlar diye bir ifade yok. Onun için yaptıkları uygun bir şey değil, kanuna aykırı, yargıya taşıyacağız. Burada sayın belediye başkanı kaos yaratmaya çalışıyor. Biz de bunu kabul etmiyoruz. diye konuşmuştu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun kişisel sosyal medya hesabından, Eyup Aksu'nun konuyu yargıya taşıyacağı bilgisini alıntılayarak, "Yeni düzenlemeyle, Eyüp Bey de direksiyona geçecek" dedi.