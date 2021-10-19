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İBB, taksi denetimine başladı: Ticari plaka sahiplerinin tek geçim kaynağı şoförlük olacak

İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada; “İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun” ifadelerini kullanmıştı.

19 Ekim 2021 11:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ticari plaka sahibi kişilerin 'tek geçim kaynağının şoförlük' olup olmadığına yönelik denetimine başladı.
 
TIKLAYIN - İstanbul'da 'taksi ağalığı' bitiyor; ticari plaka satışında 'şoförlük mesleği geçim kaynağı' koşulu aranacak
 
İBB, taksi, dolmuş, minibüs plakası tahsisi ile ilgili yeni sistemi yürürlüğe soktu. Taksi plakası satışlarında artık ‘Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı’ şartı aranacak. Oluşturulacak komisyon ile mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme süreci başlayacak.
 
Mevzuata göre plaka sahiplerinin, şoförlükten başka geçim kaynağı olmaması gerekiyor. Mevzuata aykırı durumdaki taksilerin plakası askıya alınacak.

Süreç nasıl işleyecek?

Ticari Plaka Tahsis Belgesi başvurularında; İBB’ye verilmek üzere plaka edinmek isteyen kişiye ait E-Devlet üzerinden elde edilmiş ve karekod/barkod ile doğrulanabilecek şekilde ‘Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulaması’, ‘SGK’ya Tabi İşyeri Kaydı ve Sigortalılıktan Kaynaklı Borç Bilgisi Sorgulaması’ ‘Araçlarım Sorgulaması’ talep edilecek. İlgili belgelerle doğrulamanın yeterli görülmediği hallerde vergi dairesi veya benzeri kurumlardan da ilave belge talep edilecek.

Komisyon kurulacak

Mevcutta taksi, taksi dolmuş veya minibüs plaka sahiplerinin ‘Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğine’ dair Bakanlar Kurulu kararı veya 5216 sayılı Kanun kapsamında, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile esnaf odalarının katılımıyla çalışma komisyonu kurulacak. Bu komisyon taksi plaka sahiplerinin mevcut şartlara uygun olup olmadığını denetleyecek. Şartları taşımayan ticari plakaların ruhsatlarını askıya alabilecek.

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