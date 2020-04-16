İBB'ye yardım için başvuranların sayısı 500 bini aştı; online başvuru sisteminde sığınmacılar da unutulmamış
16 Nisan 2020 10:57
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için başlattığı bağış kampanyası 'devlet içinde devlet olmaz' gerekçesiyle engellense de sosyal yardımlar devam ediyor.
Şu ana kadar belediyeye kayıt yaptıranların sayısı 500 bini aştı.
'Birlikte Başaracağız' sloganıyla yürütülen sosyal yardım çalışmasında gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için soru formu hazırlandı. Belediyenin sosyal yardımından yararlanmak isteyenler önce bir form dolduruyor.
Online hazırlanan soru formunda 'Medeni Hal,
Başvuruyu yaptıktan sonra yine aynı siteden başvuru takip edilebiliyor.
Başvuru formunda Suriyeliler de unutulmamış. Formda " Yabancı Uyruklular, 99 ile Başlayan Yabancı Kimlik Numaralarını, T.C Kimlik Numarası Alanına Girmelidir" deniyor.