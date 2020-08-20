İBB'ye kültür danışmanı olan Hasan Bülent Kahraman'ın görevinden ayrıldığı iddia edildi

İBB Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu'nda akademisyen Hasan Bülent Kahraman'ın da ismine yer verilmesiyle başlayan tartışmanın istifa ile sonuçlandığı iddia edildi.

Odatv’nin haberine göre; tartışmaların büyümesi üzerine Hasan Bülent Kahraman, Kültür Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek kurul üyeliğinden kendi rızasıyla ayrıldığını belirtti.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu’na akademisyen Hasan Bülent Kahraman'ın da seçilmesi tartışmalara neden oldu.

Hasan Bülent Kahraman ismine farklı çevrelerden itirazlar geldi.

İtirazların gerekçesi Kahraman'ın 2007 yılından 2019 yılına kadar hükümete yakın Sabah gazetesinde yazı yazması ve CHP'ye yönelik eleştirileri...

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