İBB'ye kültür danışmanı olan Hasan Bülent Kahraman'a tepki: İbret vesikası olarak danışılmalıdır

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu’na akademisyen Hasan Bülent Kahraman'ın da seçilmesi tartışmalara neden oldu.

Hasan Bülent Kahraman ismine farklı çevrelerden itirazlar geldi.

İtirazların gerekçesi Kahraman'ın 2007 yılından 2019 yılına kadar hükümete yakın Sabah gazetesinde yazı yazması ve CHP'ye yönelik eleştirileri.

Eski CHP Milletvekili ve CHP içindeki 'Gelecek İçin Biz' grubunun temsilcilerinden İlhan Cihaner, Hasan Bülent Kahraman için " 'Nasyonalist', 'faşizan', 'ordunun partisi' gibi sıfatlarla aşağıladığı partimizin belediyesine danışman olmasının makul (!) nedenleri olabilir" dedi.

Twitter hesabından yazan Cihaner, Alan Sokal isimli akademisyenin uydurma olan makalesinin bir dergide yayımlanmasıyla ortaya çıkan "Sokal Vakası" olayına gönderme yaparak " 'Sokal Vakası'nın' ete kemiğe bürünüp insan sıfatında göründüğü bir kişiden ne beklenir anlayabilmiş değilim!'' ifadelerini kulandı.

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Gazeteci Özgür Mumcu ise, Kahraman'ın bir yazısında geçen ''25 kuruşa Beyoğlu’nda bira içen lumpen kitle'' ifadesine atıfta bulunarak, ''Hasan Bülent Kahraman’ın “25 kuruşa Beyoğlu’nda bira içen lumpen kitle” dediği gruba dahildim muhtemelen. Ersatz “abi bizdeki muadili bu” entelektüeli olacağıma Beyoğlu’nun organik bir parçası olmayı yeğlerim. İstanbul Belediyesi şahsa ancak bir ibret vesikası olarak danışmalıdır'' sözleriyle tepki gösterdi.

Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, ''Yetmez ama evetçi' değil EVETÇİ Hasan Bülent Kahraman ve İstanbul ve Kültür ve sanat... Vah vah...'' dedi.

Oyuncu ve müzisyen Fırat Tanış, ''Sayın ​@ekrem_imamoglu oluşturulmuş bu kurula bir İstanbullu olarak itirazım var. itirazımın nedenlerini açıklamadan önce, Sayın @ekrem_imamoglu'nun bu isimleri hangi liyakat ölçüsünde bu göreve getirdiğini açıklaması gerekmez mi?'' ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Beyoğlu Esnafı adlı Twitter hesabı da Kahraman'ın Beyoğlu hakkındaki söylemlerini hatırlatarak, ''Beyoğlu’nun soylulaştırılmasını savunan, Beyoğlu’na yoksulların ve işçilerin gelmesinden rahatsızlığını belirten Hasan Bülent Kahraman’ın İBB Kültür Danışmanı olmasını doğru bulmuyoruz. Beyoğlu’nun geldiği halde onun da payı var!'' şeklinde tepki verdi.

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