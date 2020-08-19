​İBB Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul’u dünya çapında bir kültür sanat kenti haline getirmek amacıyla oluşturduğu İstanbul Kültür Sanat Platformu’nun Danışma Kurulu belirlendi. 11 kişilik kurulda oyuncu Mert Fırat ve müzisyen Harun Tekin gibi isimler yer aldı.

Kurulun üyeleri, 24 Ağustos’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelecek.

Platform, İBB ile eşgüdüm içerisinde, İstanbul’un dünyanın önemli kültür sanat merkezlerinden birisi olması hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

İKSP Danışma Kurulu şu isimlerden oluşuyor: