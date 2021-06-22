İBB'ye bağışlanan Kanuni Sultan Süleyman portresinin ön gösterimi yarın 'Demokrasi Şenliği'nde yapılacak

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's’de 438 bin 500 sterline satılan, ardından alıcısı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağışlanan Kanuni Sultan Süleyman portresinin ön gösterimi Saraçhane Yerleşkesi'nde yarın yapılacak İBB seçimlerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesinden sonra 23 Haziran'da yeniden yapılmasının ikinci yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Bu çerçevede yapılacak etkinliklerden biri de eser sahibinin bağışıyla İBB koleksiyonuna eklenen Kanunu Sultan Süleyman Portresi'nin ön gösterimi olacak. İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinde gerçekleştirilecek ön gösterime İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da 'Demokrasi Şenliği'ne katılacak

İBB'den yapılan açıklamada yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki 'Demokrasi Şenliği'nin de sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacağı ve böylece tüm Türkiye'den izlenebileceği bildirildi.

Etkinlikler tüm İstanbullulara açık

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İBB seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla yapılacak etkinlikler hakkında şu bilgiler verildi:

"İBB'nin gün boyunca kentin merkez parklarında gerçekleştireceği etkinliklerle tüm İstanbulluları bu duyguya ortak edecek. 23 Haziran Çarşamba günü saat 15.00 itibariyle Beylikdüzü Yaşam Vadisi, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı, Yoğurtçu Parkı, Caddebostan Sahili, Beykoz Çayırı, Atatürk Kent Ormanı ve Maçka Demokrasi Parkı’ndaki etkinliklere tüm İstanbullular katılabilecek."