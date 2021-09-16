İBB Ulaşım Komisyonu üyesi CHP’li Yıldız, İETT garajında kaderine terk edilen metrobüsleri anlattı: Bazılarını sahaya sürmeye çalıştık ama çok sık arızalanıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şu anki kurla 650 milyon TL vererek 2008’de Hollanda’dan aldığı 50 otobüs kaderine terk edildi. İstanbul’un koşullarına uymayan otobüslerin 30’u yeni yönetimle birlikte hatlara sokulduğu ancak 19’unun neredeyse sefere girer girmez arızalandığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre şu an kullanılan 30 araç ise çok hassas ve sık sık arızalanıyor. Şirket 2014 yılında iflas ettiği için arızalanan araçlara parça tedarik edilemiyor. Hurdaya dönen 19 araç çalışan 30 araca yedek parça sağlıyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, İBB Ulaşım Komisyonu’nun CHP’li meclis üyesi Birkan Birol Yıldız, “Geçmiş dönemde AKP’nin İstanbulluların kaynaklarını nasıl heba ettiğinin en somut örneklerinden. İETT Genel Müdürlüğü o dönem İTÜ’deki ulaşım uzmanlarına bu otobüslere ilişkin rapor hazırlatıyor. Raporda bu otobüslerin ısrarla verimli olmayacağı belirtilmesine ve İstanbul’un fiziki yapısına uygun olmamasına karşın bu araçlar Hollanda’dan getiriliyor. Araçlar çok kısa sürede arızalanıyor. Araçların biri yanınca da 2, 2.5 yıl hizmet vermedi. Şirket iflas edince yedek parça tedariki konusunda da sıkıntı olmuş. Biz göreve geldiğimizde de araçların tekrar bakımlarını yapıp sahaya sürmeye çalıştık ama araçlar İstanbul’a uygun olmadığı için çok sık arızalanıyor’’ dedi.

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