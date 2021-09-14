AKP döneminde 60 milyon Euro'dan fazla para ödenen metrobüsler çürümeye terk edilmiş
14 Eylül 2021 10:53
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Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde Hollanda’dan alınan 50 metrobüsün hurdaya döndüğü ve hurdalıkta çürümeye terk edildiği ortaya çıktı. 60 milyon euro’dan fazla ödenen ve alındıktan kısa bir süre sonra arızalanmaya başlayan metrobüslerin, Edirnekapı ve Hasanpaşa'da garajlarında beklediği öğrenildi.
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Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Hollandalı Advanced Public Transport Systems (APTS) adlı firmadan Phileas marka, 50 körüklü otobüs aldırmış, otobüslerin tanesi 1 milyon 307 bin 950 avroya, muadillerinin yaklaşık dört katı fiyata satın alınmıştı. Otobüsler, İstanbul yollarının fiziki koşullarına uyum sağlayamamış, teknik sorunları ve imalat hataları da olan otobüsler bir yıl sonra arızalanmaya başlamıştı. Araçların seyir halindeyken sık sık arızalandıkları ve yolda kaldıkları söylenmişti.
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İBB’nin CHP’li üyesi Hakkı Sağlam, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla şikâyetçi olmuştu. Topbaş açılan davada 2014’teki savunmasında ihaleyle ilgisi olmadığını savunmuştu. Mahkeme, Topbaş’ın beraatine karar vermişti.
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İBB İYİP Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Skandal! İETT Üzerinden AKP Dönemi soygunu! Zarar 600 milyon! 60 araç üreten Hollandalı şirket 50 adetini İBB ye satıyor ve sonra batıyor. Her şey ortada!" diye yazdı.
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Öte yandan CHP yönetimine geçen İBB’nin 300 yeni otobüs için harekete geçip kredi bulmasının ardından yaklaşık 10 ay geçmesine karşın Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan hâlâ onay çıkmadığı biliniyor.