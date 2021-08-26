İBB: Taksi başına İstanbul'da 888, Paris'te 366, New York'ta 309, Singapur'da 207 kişi düşüyor!

T24 Haber Merkezi

İstanbul'da taksi sayısını artırma girişimi UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında devlet kurumları temsilcilerinin oylarıyla defalarca reddedilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hazırlanan bilgi notunda İstanbul'un taksi verilerini derledi. Buna göre İstanbul'da taksi başına 888 kişi düşerken, bin kişi başına taksi sayısı ise 1,15 oldu. Paris'te taksi başına 366, New York'ta 309, Singapur'da 207 kişi düştüğü belirtildi. İstanbul halkının yüzde 79,08'inin '1000 yeni taksi' teklifini desteklediği belirtilirken, 2019 yılında taksilerle ilgili 103 binden fazla şikâyet geldiği de aktarıldı.

İstanbul, sahip olduğu 17 bin 395 taksiyle, nüfusu daha az olan dünya metropollerine göre en az taksiye sahip kent olarak öne çıkıyor. Paris'te 18 bin 500'den fazla taksi olduğu belirtilirken, taksi başına 366 kişi düştüğü aktarıldı. Singapur'da ise 28 bin 382 taksi olduğu vurgulanırken, taksi başına 207 kişi düştüğü görülüyor. İstanbul; Paris, New York ve Singapur'a kıyasla taksi başına kişi sayısının en yüksek olduğu kent durumunda.

Kişi başına taksi sayısı verisinde ise İstanbul; Londra, New York, Paris ve Berlin'e kıyasla en düşük sayıya sahip metropol. İstanbul 1000 kişi başına 1,15 taksiye sahipken, Londra, New York, Paris ve Berlin'in daha yüksek bir veriye sahip olduğu görülüyor.

İstanbul halkının yüzde 79'u destekliyor

İstanbul halkının yüzde 79,08'inin yeni taksi projesini desteklediği de belirtildi. Teklifi kabul etmeyenlerin oranı 14,6 olurken, teklif hakkında fikrim yok diyenlerin oranı yüzde 6,32 oldu.

Bir yılda 103 binden fazla şikâyet

2019 yılında taksilerle ilgili Beyaz Masa'ya gelen şikâyet sayısı da açıklandı. Toplam 103 bin 669 şikâyet olduğu belirtilirken, bunların yüzde 33'ünün 'yol ve yolcu seçme' hakkında olduğu açıklandı. 'Trafik kuralı ihlali' ve 'yolcuya kaba davranılması' ise en çok şikâyet edilen ikinci ve üçüncü durum oldu.