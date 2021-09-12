İBB Sözcüsü: U’nun işlettiği Marmaray’da bugün sorun oldu diye birileri gibi mutlu olacak değiliz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Marmaray'ın Sirkeci istasyonu yakınlarında arızalanması ve vatandaşların rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaşmasıyla ilgili açıklama yaptı. Ongun, Ulaştırma Bakanlığı'nın metro ve diğer raylı sistemler için "M" yerine "U" logosu kullanmasına atıfta bulunarak; "Birileri gibi mutlu olacak değiliz; harf polemiği yerine, İstanbul’a hizmette ortak çalışmayı ve kaliteli hizmeti artırmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

Ongun'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"U’nun işlettiği Marmaray’da bugün sorun oldu diye birileri gibi mutlu olacak değiliz. Raylı sistemler hassas işletmelerdir, arızalar söz konusu olabilir. Harf polemiği yerine, İstanbul’a hizmette ortak çalışmayı ve kaliteli hizmeti artırmayı hedefliyoruz. Kazanan İstanbul olsun."

TCDD Taşımacılık: Böylesi teknik bir konuyu dahi kötü siyasetlerine alet etmek isteyen grupları lütfen dikkate almayalım

TCDD Taşımacılık, Twitter hesabından gece yarısı yaptığı açıklamada, “12 Eylül 2021 tarihinde, saat 12:42’de Marmaray’da 1018 nolu trenin; Sirkeci Hat 1 nötr bölgesinden geçişi sırasında katener enerjisinin kesilmesinden dolayı, yolcularımız güvenlik personelimiz nezaretinde emniyetli şekilde Sirkeci istasyonuna tahliye edilmiştir. Saat 13: 27’de katener enerjisi arızasının giderilmesi ile tren seferlerimiz normal seyrine döndürülmüştür” ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, “Böylesi teknik bir konuyu dahi kötü siyasetlerine alet etmek isteyen grupları lütfen dikkate almayalım” denildi.

İBB ile Ulaştırma Bakanlığı arasında metro simgesi gerilimi; "1992'den beri M'dir, M olarak kalacak"

TIKLAYIN - Marmaray, Sirkeci istasyonu yakınlarında arızalandı; yolcular rayların üzerinde yürüdü