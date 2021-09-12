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Marmaray, Sirkeci istasyonu yakınlarında arızalandı; yolcular rayların üzerinde yürüdü

12 Eylül 2021 21:37

Marmaray, Sirkeci İstasyonu yakınlarında arıza yaptı. Yolcular, rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı. Yolcuların rayların üzerinde yürümeleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Marmaray, bugün öğle saatlerinde Sirkeci İstasyonu yakınlarında arıza sonucu trende elektrikler kesildi. Tren içerisinde dakikalarca mahsur kalan yolcular, kapıların açılmasıyla birlikte rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı.

Arıza giderilene kadar seferlerde aksamalar oldu. Marmaray istasyonlarında yoğunluk oluştu. Yolcuların rayların üzerinde yürüyerek istasyona gitmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

 

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