İBB Sözcüsü'nden tepki: Tek amaç İBB ve İETT’yi batırmak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, UKOME'de İstanbulkart ve toplu ulaşıma zam taleplerinin reddedilmesine tepki gösterdi.

Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akaryakıta tarihte görülmemiş zam yapıldı. İBB, 10 milyar TL sübvanse yapıyor ama toplu taşımada yolcu ücreti akaryakıtı bile karşılayamaz hale geldi. Türkiye’nin tüm büyükşehirlerindeki UKOME’lerden zam kararı çıktı. İstanbul’da ise engellendi." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | UKOME’de İstanbulkart ve toplu ulaşıma zam talepleri reddedildi