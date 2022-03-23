UKOME’de İstanbulkart ve toplu ulaşıma zam talepleri reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşıma ek zam gündemiyle toplandı. Toplantıda İBB’nin indirimli öğrenci kartı tarifesi için "25 yaş altı olanlar standart tarife 78 TL, 25 -30 yaş sınırı 267 TL, 30 yaş üstü 390 TL" teklifi UKOME’de oy çokluğu ile reddedildi. Öte yandan toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi de hükümet temsilcilerinin oyları ile reddedildi.

İndirimli kartlara yaş düzenlemesi reddedildi

Toplantıda önce indirimli İstanbulkart ücretlerinde düzenleme teklif görüşüldü. Teklifte, 2009- 2022 yılları arasında verilen İstanbulkart sayısı incelendiğinde açık öğretim dahil üniversite öğrencilerinin toplamın yüzde 47'sini oluşturduğu kaydedildi. Örgün eğitime devam eden tüm öğrenciler, 25 yaş altı açık öğretim ve uzaktan eğitim üniversite öğrencileri için 200 geçişin 78 TL olması yani mevcut öğrenci indiriminden yararlanmaya devam edilmesi önerildi. 25-30 yaş arası açık öğretim ve uzaktan eğitim üniversite öğrencileri için 200 geçişin 267 TL, 30 yaş üstü için 390 TL olması teklif edildi. Teklif, hükümet temsilcilerinin çoğunluk oyları ile reddedildi.

Toplu ulaşıma zam teklifi

Özel halk otobüsü, minibüs, dolmuş, deniz ve taksici esnafının zor durumda kalması nedeniyle İBB yönetiminden talep ettiği zam da teklif olarak gündeme geldi. İBB yönetimi, UKOME gündemine toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifini sundu.

Buna göre tam biletin 5.48 TL'den 8.22 TL'ye, taksi açılış ücretinin 7 TL'den 10.50 TL'ye, minibüs indi- bindi ücretinin 3.75 TL'den 5.63 TL'ye çıkarılması önerildi.

Teklifte, aralık ayından mart ayına kadar enflasyonun yüzde 33.92, akaryakıttaki fiyat değişim oranının yüzde 97.67 olduğuna dikkat çekildi. Motorinin aralık ayında 10.30 TL iken bugün 22.27 TL olduğu kaydedildi. Esnaf temsilcileri artan akaryakıt fiyatlarından şikayet ederek işlerini sürdürebilmeleri için bu zammın zaruri olduğunu söylediler.

Toplantıda söz alan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu da, “Akaryakıt farkı verilsin biz de mağdur olmayalım” talebinde bulundu.

Hükümet temsilcisi: Sadece özel sektöre zam yapılsın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zam teklifinin özel sektör için ayrı sunulmasını ve akaryakıt farkı için yüzde 30 oranında zam yapılmasını önerdi. Yücel, aralık ayında tam bilete yapılan yüzde 36'lık zamma dava açtıklarını, İBB'nin verdiği toplu ulaşıma yapılacak zam için mahkeme kararının beklenmesini istedi.

Tartışmaların ardından teklif oya sunuldu ve hükümet temsilcilerinin çoğunluk oyları ile reddedildi. Esnaf temsilcileri karara tepki gösterdi.