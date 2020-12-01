İBB Sözcüsü Murat Ongun: Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast hazırlığına ilişkin haberlerle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Ongun, ihbarın 23 Kasım'da gerçekleştiğini, söz konusu kişilerin yakalandığına dair bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Ongun, paylaşımında, "23 Kasım 2020 tarihinde resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır.Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet artırılmıştır. Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir. Başkanımızın açık kaynaklarda görüleceği üzere rutin programları ihbar tarihinden beri sürmektedir." ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN: İBB Başkanı İmamoğlu'na 'suikast hazırlığı yapıldığı' bilgisi verildi; koruma polislerine 'dikkatli olun' uyarısı yapıldı

TIKLAYIN: Emniyetten ‘İmamoğlu’na suikast’ iddiasına ilişkin açıklama: Bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değil