Emniyetten ‘İmamoğlu’na suikast’ iddiasına ilişkin açıklama: Bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değil

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast hazırlığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yayımladı. Söz konusu açıklamada, "Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir." ifadeleri yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik IŞİD militanlarınca suikast hazırlığı yapıldığı öne sürüldü.

Emniyet'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan “İMAMOĞLU’NA yönelik suikast emri verilen DEAŞ Militanları yakalandı” haberi ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur.

Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir.

Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır.

Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir.

PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TIKLAYIN: İBB Başkanı İmamoğlu'na 'suikast hazırlığı yapıldığı' bilgisi verildi; koruma polislerine 'dikkatli olun' uyarısı yapıldı