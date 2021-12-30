İBB Sözcüsü: Biz bu kumpası Mart 2019'da da görmüştük

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB'ye yönelik 'terör teftişi'ne ilişkin olarak paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Ongun, "Biz bu kumpası Mart 2019'da da görmüştük. Malum medyaya servis edilen uydurma belgelerle yüzlerce kişi hedef gösterildi” değerlendirmesini yaptı.

Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sabah gazetesi ve Hürriyet gazetesinin 2019 haberlerinin ekran görüntülerine yer vererek, "Biz bu kumpası Mart 2019'da da görmüştük. Malum medyaya servis edilen uydurma belgelerle yüzlerce kişi hedef gösterildi, günlerce Başkan Ekrem İmamoğlu'na saldırıldı. Yıllar geçti hiçbir suç tespit edilmedi." ifadesini kullandı.