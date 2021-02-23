İBB Şehir Tiyatroları'nın "Salonda Yayın" programı belli oldu

İBB Şehir Tiyatroları, "Salondan Yayın" etkinliklerinde bu hafta, kurumsal sosyal medya hesaplarından birçok söyleşi, okuma provası ve oyun gösterimini sanatseverlerle buluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Koronavirüs salgını sürecinde kültür-sanat etkinliklerini izleyici ve dinleyicilere online olarak ulaştırmaya devam ediyor.



İzleyicileri, çocuklar için özel programlar, hazırlıkları devam eden oyunların provaları, İstanbul’un kültür sanat hayatına yön veren isimlerle söyleşiler, uzun süre kapalı gişe sahnelenmiş oyunların tekrar gösterimleri gibi pek çok etkinlik bekliyor.

İBB Şehir Tiyatroları programında bu hafta

25 Şubat Perşembe günü 20:00’de Ustalarla Söyleşi programının yeni konuğu Oyuncu Gül Akelli olacak.

26 Şubat Cumartesi günü 20:00’de Çat Kapı Prova’da hazırlıkları devam eden Yaftalı Tabut adlı oyunun okuma provası yayınlanacak.



27 Şubat Cumartesi günü 11:00’de Çocuk Saati’nde birçok farklı etkinlik çocukları bekliyor. Profesör Malumatfuruş'la Denenmemiş Deneyler, Karagöz Hacivat, Kukla Yapımı ve Hikâye Zamanı programları çocuklarla buluşacak.



27 Şubat Cumartesi günü 19.00’da, "Sahnenin Gizli Kahramanları" isimli söyleşinin yeni konuğu aksesuarcı Haşim Demir olacak.



28 Şubat Pazar günü 15:00’te Pollyanna isimli çocuk oyunu seyirciyle buluşacak.