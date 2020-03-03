İBB Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 4-8 Mart 2020 tarihleri arasında 1’i konuk, 22 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

Bu hafta sahnelenecek oyunlar

Yangınlar, Geç Kalanlar, Matruşka, Bizim Aile, Vahşi Batı, Tatlı Kaçık, Uzlaşma, Ben Çağırmadım, Ay Carmela!, Çın Sabahta, Kahvede Şenlik Var ve çocuk oyunları Perikız, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Pollyanna, Benim Güzel Pabuçlarım, Bisküvi Adam, Yaşasın Barış, Harikalar Mutfağı, Rüya, Bir Kümes Hikâyesi, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Elma Kurdu Kırtık.

Bu hafta sahnelenecek oyunlar ve konuları

YANGINLAR (Konuk Oyun)

1975-90 arasında yaşanan Lübnan iç savaşında geçen bu hikaye; tragedya, mitoloji ve 20. yy'ın ikinci yarısında yaşanan, en önemli politik ve sıcak mücadelelerin coğrafyası olan Orta Doğu’nun yakın tarihini iç içe geçirerek anlatır. Oyun, 4-7 Mart 2020 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

GEÇ KALANLAR

Zamanın geri alınamayışı ile belki ilk kez o gece bu kadar acı biçimde yüzleşen bir çiftin hikâyesini, pişmanlıkları, yaşayamadıkları, söyleyemedikleri üzerinden anlatan oyun, izleyiciyi geç kalmış bir yüzleşmeyle karşı karşıya getiriyor. Oyun, 8 Mart 2020 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

MATRUŞKA

Bir kadın... bir erkek... bir ilişki... kavgalar, çatışmalar, ayrılıp barışmalar, kopamayışlar... Varoluştan bugüne değişmeyen rutine, iki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka, ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alıyor. Oyun, 4-7 Mart 2020 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

BİZİM AİLE

Çocuklarına hem babalık hem annelik yapan Yaşar Usta, dört çocuğuyla dul kalmış bir adamdır. Melek Hanım ise üç çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan dul bir kadındır. Yaşar Usta ve Melek Hanım, evlenmelerine karşı çıkan çocuklarına rağmen evlenirler. Sürekli didişen çocuklara, hayatın olmadık sürprizlerine ve sıkıntılarına rağmen ailelerini bir arada tutmayı başarır ve mutlu olurlar. Oyun, 4-7 Mart 2020 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

VAHŞİ BATI

Amerikan toplumunun vitrininde sunulan “kutsal aile” kavramının irdelendiği bu çarpıcı öyküde, babaları çöle savrulmuş iki oğulun çatışmasının ardında yaşanan parçalanmışlık ve yozlaşma göz önüne seriliyor. Shepard’ın penceresinden gerçek batıyla yüzleştiğimizde Amerikan rüyasının nasıl bir kâbusa dönüştüğünü görüyoruz. Oyun, 4-7 Mart 2020 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

TATLI KAÇIK

Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal’in kendi halindeki yaşamı üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık şekilde değişir. Sol, Gloria ve Brad kendi hesaplarının peşinde Opal’in huzur dolu yaşamına giriverirler. Oyun, 4-7 Mart 2020 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

UZLAŞMA

Bir süre önce ayrılan Anna ve Pierre artık bir çift olmasalar bile hala ebeveyndir ve oğullarıyla iletişim konusunda sıkıntı çekmektedirler. Bu nedenle sürekli birbirlerini suçlayıp tartışarak hem kendilerinin hem de çocuklarının yaşamını cehenneme çevirirler. Sonunda sorunu çözmek için aile mahkemesinin atadığı arabulucular eşliğinde uzlaşma toplantılarına katılmaya ikna olurlar. Oyun, 8 Mart 2020 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

BEN ÇAĞIRMADIM

Vasfi Rıza Zobu tarafından dilimize uyarlanan oyun, yazacağı yeni romana konu arayan Mithat’ın başından geçenleri anlatıyor. Mithat o akşam yakın dostlarını ve doğaüstü yetenekleriyle etrafta ün salmış bir medyum olan Madam’ı akşam yemeğine evine davet eder. Oyun, 4-7 Mart 2020 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

AY, CARMELA!

İspanya’da Milliyetçiler ve Cumhuriyetçiler arasında geçen iç savaş dönemini anlatan oyunda, iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino, Franco önderliğindeki Milliyetçiler tarafından rehin alınır. Belçite şehrinin işgalini kutlayan Milliyetçiler tarafından istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar.Oyun, 4-7 Mart 2020 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

ÇIN SABAHTA

Zengin bir ailede yetişen Güneşi, ailesinin dayatmalarından kaçarak, kendi özgür yaşamını kurmak için mütevazı bir daireye taşınır. İdeolojilerine sıkı sıkıya bağlanmış olan Güneşi’nin boşlukta debelendiği yaşamına, hemen yan dairesine taşınan Feriha girer. Ömrü boyunca hayalini kurduğu ‘damı akmayan eve’ taşınmayı nihayet başaran Feriha’nın umudu ve mutluluğu, Güneşi’nin dünyasına pek çok yenilik getirecektir. Oyun, 5-7 Mart 2020 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

KAHVEDE ŞENLİK VAR

Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı Kahvede Şenlik Var; bir kadınla bir erkeği karşı karşıya getirir. Oyun, 4-7 Mart 2020 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

ÇOCUK OYUNLARI

ÜZGÜN AĞAÇLAR ÜLKESİ (5+ YAŞ)

Gökçe Yaşar’ın yazıp, Yeşim Koçak ve Selin Türkmen’in yönettiği Üzgün Ağaçlar Ülkesi’nde tüm ağaçlar artık kocaman meyveler vermektedir. Kral da, yemeğe düşkün Kraliçe de bu işten pek memnundur. Ama Büyücü’nün daha büyük meyveler yetiştirmek için hazırladığı iksirler, aslında bütün ağaçları hasta etmekte, kurutmaktadır. Oyun, 8 Mart 2020 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

POLLYANNA (7 Yaş)

Annesi yıllar önce yaşamını yitirince, yardım derneği himayesinde yaşamaya başlayan Pollyanna, babasını da kaybettiği haberini alır. Bu hayat dolu küçük kız, katı ve kuralcı biri olarak tanınan Polly Teyzesiyle birlikte yaşayacaktır. Pollyanna’nın konağa gelmesiyle beraber çevredeki herkesin hayatı değişmeye başlar. Oyun, 8 Mart 2020 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

BENİM GÜZEL PABUÇLARIM (3+)

Günün birinde sirke, bir robot palyaço gelir ve sevimli palyaço sirkten kovulur. Bu kadarıyla da kalmaz, parası olmadığı için çok sevdiği pabuçları elinden alınır. Palyaçomuz pabuçlarını geri almak için iş aramaya başlar. Girdiği işlerden çocuksu duyarlılığı nedeniyle bir bir kovulur. Oyun, 8 Mart 2020 tarihinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

BİSKÜVİ ADAM (5+ Yaş)

Büyük evin saati Guguk Bey'in ansızın kısılan sesi, ev sahipleri tarafından onu çöpe atılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Ama mutfaktaki arkadaşları Tuz, Biber, sonradan aralarına katılacak olan Poşet Çay ve en çok da fırından yeni çıkmış Bisküvi Adam'ın yardımıyla bunun üstesinden hep birlikte geleceklerdir. Oyun, 8 Mart 2020 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

YAŞASIN BARIŞ (5+ YAŞ)

Birbirleriyle ürettiklerini paylaşarak dostça yaşayan koyun ülkesi ve buğday ülkesi sadece kendini düşünen bencil vezirin hain planlarıyla savaşa başlarlar. Buğday ülkesinin her şeyin farkında olan prensesi kendini feda ederek "düşman ülkeye" gizlice girer. Mızıkasının umutlu ezgileriyle vezirin planlarını ortaya çıkarır ve herkesin ısrarla istediği barışı getirir. Oyun, 8 Mart 2020 tarihinde Ümraniye Sahnesi’nde.

HARİKALAR MUTFAĞI (7+ Yaş)

Haluk Işık ve Ege Işık’ın yazdığı Arda Aydın’ın yönettiği Harikalar Mutfağı’nda Papatya Sokağı'nda lokantaları olan iki aşçı Gümüşkepçe ve Kırıkçatal'ın yemek pişirme macerası anlatılıyor. Oyunun önemli kahramanları, kedi Yorgunpençe, fare Kazmadiş ve bayan Gülücük’tür. Oyunda ustalığın, bir işi yaparken gösterilen özen, sevgi ve dikkatle ortaya çıkabileceği düşüncesi işleniyor. Oyun, 8 Mart 2020 tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

RÜYA (5+Yaş)

Hayvanların kafese kapatılması, gösterilerde kullanılması, doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılmaları nedeniyle çok üzülen bir çocuğun onları nasıl kurtardığı anlatılır. Oyun, 8 Mart 2020 tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

BİR KÜMES HİKÂYESİ (5+ Yaş)

Kümeste yaşayan hayvanların dünyasına çocukların gözünden bakan oyun, kümes sakinlerinin maceralarını keyifli, eğlenceli ve eğitici bir dille anlatırken; çocuklara, birlik beraberlik içinde yaşama, arkadaşlık ve yardımseverlik gibi konular üzerine de önemli mesajlar veriyor. Oyun, 8 Mart 2020 tarihinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

BİR GÜN AYAKKABIMIN TEKİ (3+ Yaş)

Rengarenk bir mutfak… Ama her yer çok dağınık… Oyuncu mutfağı toplamaktan sıkılıp gitmeye karar verir ama ayakkabısının tekini bir türlü bulamaz. O da ne, önce ayakkabısının diğer teki, sonra mutfaktaki her şey konuşmaya başlar. Kayıp ayakkabı, Kaptan Cook’u aramaya gitmiştir ve kim bilir başından ne maceralar geçmektedir… Oyun, 5, 6 Mart 2020 tarihlerinde Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi’nde.

ELMA KURDU KIRTIK (4-7 Yaş)

Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara yönelik, kuklaların kullanıldığı, canlı müzik eşliğinde oynanan eğlenceli bir çocuk oyunudur. Haylaz bir elma kurdunun mükemmel elmayı bulmak için çıktığı yolculuğu anlatır. Sahip olduklarına değer vermeyen, çevresindekileri hor gören Kırtık bu yolculukta aradığı mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok daha kıymetli bir şeyin farkına varır. Oyun, 5, 6 Mart 2020 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Sahnesi’nde.