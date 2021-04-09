İBB Şehir Tiyatroları, kültür sanat etkinlikleriyle artık Spotify'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, güncel oyunlarından bölümler, yönetmenler ve oyuncularla yapılan söyleşiler gibi pek çok etkinliğini online olarak Spotify'da sanatseverlerle buluşturacak.

Nisan ayı programını açıklayan Şehir Tiyatroları, bu akşam Leyla Nazlı'nın yazdığı "Kısraklı Kadın"dan bir bölümü yayımlayacak. Sonrasında Onur Demircan'ın oyunun yönetmeni Lerzan Pamir ile yaptığı söyleşi dinleyiciyle buluşacak.

16 Nisan Cuma günü Cem Düzova'nın yazdığı Nihat Alptekin'in yönettiği "Geçit" oyunundan bir bölüm, 23 Nisan Cuma günü ise Rüstem Ertuğ Altınay'ın yazdığı Jale Karabekir'in yönettiği "Melek" oyunundan bir bölüm paylaşılacak.

Nisan programı, 30 Nisan Cuma günü Şirin Gürbüz'ün yazdığı Emre Koyuncuoğlu'nun yönettiği "Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık" oyunundan bir bölümle sona erecek.