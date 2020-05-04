İBB Şehir Tiyatroları dört oyunu daha erişime açacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, mayıs ayında “Pembe Konağın Gelinleri”, “Yedi Kocalı Hürmüz”, “İstanbul Efendisi”, “Surname 2010” adlı oyunlarını online erişime açacak. “Aşk-ı Memnu” oyunu ise 3 Mayıs’ta tiyatroseverlerle buluştu.

İBB Şehir Tiyatroları, mayıs ayında beş oyununu daha erişime açıyor.

Oyunlar İBB Şehir Tiyatroları ve İBB Kültür Sanat YouTube adreslerinde yayımlanacak.

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre 3 Mayıs’ta Halid Ziya Uşaklıgil’in 120 yıl önce yayımlanan romanından uyarlanan “Aşk-ı Memnu” oyunu erişime açıldı. Şehir Tiyatroları’nda 2003 yılında sahnelenen oyunu Hakan Altıner yönetiyor. Salih Sarıkaya, Sevinç Erbulak, Bensu Orhunöz, Alev Oraloğlu ve Betül Arım’ın rol aldığı oyunda yasak bir aşk hikâyesi anlatılıyor.

10 Mayıs’ta ‘Pembe Konağın Gelinleri’

Gülsün Siren’in yazdığı, Engin Gürmen’in yönettiği oyunda İstanbul’un ve ülkenin toplumsal ve değer değişimi irdelenerek insanların süreç içindeki yaklaşımları sorgulanıyor.

İBB Şehir Tiyatroları’nda ilk kez 1999 yılında sahnelenen oyunda Gülsün Zihni Göktay, Funda Postacı rol alıyor.

“Pembe Konağın Gelinleri” 10 Mayıs’ta saat 15.00’de erişime açılacak.

17 Mayıs’ta ‘Yedi Kocalı Hürmüz’

Sadık Şendil’in 1967’de kaleme aldığı oyunda ekonomik sıkıntılar nedeniyle ihtiyaçlarını çok sayıda eşi arasında paylaştıran Hürmüz’ün yaşantısı üzerinden kadın-erkek ilişkilerine aşk ve para ekseninde komik unsurları da ön plana çıkararak bakılıyor.

İBB Şehir Tiyatroları’nda ilk kez 2005 yılında sahnelenen oyunu Kemal Kocatürk yönetiyor. Oyunda Oya Başar, Nilgün Kasapbaşoğlu, Atacan Arseven, Rauf Altıntak, Mustafa Arslan, Ali Karagöz, İskender Bağcılar, Selçuk Soğukçay, Nejat Birecik, Murat Bavli, Perihan Savaş, Vildan Gürelman rol alıyor.

“Yedi Kocalı Hürmüz” 17 Mayıs’ta saat 15.00’de erişime açılacak.

24 Mayıs’ta ‘İstanbul Efendisi’

Musahipzade Celâl’in yazdığı, Engin Alkan’ın yönettiği oyunda kızına uygun bir damat adayı bulmak için dönemin batıl inançlarına bel bağlayan bir babanın gülünç öyküsü anlatılıyor.

İBB Şehir Tiyatroları’nda ilk kez 2008 yılında sahnelenen oyunda Engin Alkan, Mahperi Mertoğlu, Çağlar Çorumlu, Volkan Ayhan, Zafer Kırşan, Hüseyin Tuncel, Ümit Daşdöğen, Emrah Özertem, Tuğrul Arsever rol alıyor.

“İstanbul Efendisi” 24 Mayıs’ta saat 15.00’de erişime açılacak.

31 Mayıs’ta ‘Surname 2010’

Yiğit Sertdemir’in yazıp yönettiği oyun, eşinin ölümünün ardından açtığı sahafında, özel bir nedenle geceyi bekleyen Sühendan Hanım’ın eşine ait hiç görmediği notlarla karşılaşması ve bu notların eşinin kendisi için düşündüğü “sözde şenliğe” dair fikirleri içermesi üzerine şekilleniyor.

İBB Şehir Tiyatroları’nda ilk kez 2010 yılında sahnelenen oyunda Ayşem Yağmur Ulusoy, Can Alibeyoğlu, Ceren Hacımuratoğlu, Derya Keykubat, Derya Yıldırım, Elyesa Çağlar Evkaya, Engin Akpınar, Eraslan Sağlam rol alıyor.

“Surname 2010” 31 Mayıs’ta saat 15.00’de erişime açılacak.