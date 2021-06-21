İBB Şehir Tiyatroları Açıkhava Yaz Oyunları başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, tiyatro seyircisini Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde buluşturacak. Açıkhava Yaz Oyunları'nda; 'Pollyanna', 'Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi', 'Antigone' ve 'Hastalık Hastası' olmak üzere dört oyun sahnelenecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatroları, sanatseverlerin karşısına dört oyunla çıkacak. Oyunların sahneleneceği Açıkhava Yaz Oyunları'nda ilk gösterim 'Pollyanna' ile yapılacak. Eleanor H.Porter'ın aynı adlı eserinden Binnur Şerbetçioğlu'nun uyarlayıp yönettiği 'Pollyanna', Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde 26 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’de sahnelenecek. Oyunun biletleri, İBB Şehir Tiyatroları gişeleri, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresi ve İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından satışa sunuluyor.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, “Açıkhava Yaz Oyunları” Şehir Tiyatroları’nın sezon içinde sahnelenen yeni oyunlarıyla devam edecek. 'Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi', 'Antigone' ve 'Hastalık Hastası', Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak.

POLLYANNA: Dünya çocuk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Pollyanna, her tür olumsuz durumda bile mutluluk yaratılabileceğini; çözüm üretebilme yeteneği kazandıktan sonra hayata umutla bakılabileceğini anlatıyor.

Eleanor H.Porter'ın aynı adlı eserinden Binnur Şerbetçioğlu'nun uyarlayıp yönettiği oyunda; Aslı Menaz, Berk Samur, Destan Batmaz, Dolunay Pircioğlu, Emrah Can Yaylı, Emrah Derviş Soylu, Nazan Yatgın Palabıyık, Onur Şirin, Serap Doğan, Şirin Asutay, Yeşim Mazıcıoğlu, Yılmaz Aydın ve Zeliha Bahar Çebi rol alıyor.

RÜSTEMOĞLU CEMAL'İN TUHAF HİKÂYESİ: Osmanlı İmparatorluğu'nun son demlerinde, Girit’teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul’a Çanakkale'ye ve nihayet Ayvalık'a uzanan maceralı yolculuğu. Rüstem'in, Cemal'in ve hayatlarındaki diğer insanların kimi zaman gülünç kimi zaman hüzünlü ama sımsıcak hikâyeleri. Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği oyunda Esen Koçer ve Levent Üzümcü rol alıyor.

ANTİGONE: Devletin olmazsa olmaz yasası, bireyin vicdanında karşılığını bulamazsa, iktidarın elinde tuttuğu iki ucu kızgın demir kimi yakar?

Sabahattin Ali’nin çevirdiği Engin Alkan’ın uyarlayıp yönettiği oyunda Aslı Menaz, Cengiz Tangör, Destan Batmaz, Gözde İpek Köse, Onur Şirin, Özgün Akaçça ve Zafer Kırşan rol alıyor.

HASTALIK HASTASI: Moliere’in yazdığı Tolga Yeter’in yönettiği oyunda Ayşecan Tatari, Barış Çağatay Çakıroğlu, Çağrı Büyüksayar, Çiğdem Gürel, Gün Koper, Hüseyin Tuncel, Sevinç Erbulak, Şükrü Türen, Şirin Asutay Ersin Sanver, Besim Demirkıran ve Elif Verit rol alıyor.