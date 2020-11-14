İBB, Orhan Veli'nin mezarını restore etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şair Orhan Veli’nin Rumeli Hisarı’ndaki mezarını ölüm yıl dönümünde restore etti.

Restorasyonu sosyal medya hesabından duyuran İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Orhan Veli sivil İstanbul’un sesidir. Sokağın şiirini yazan büyük bir sedadır” ifadelerini kullandı.

Mezarı Abidin Dino’nun tasarladığını, üzerindeki yazıları ise Emin Barın'ın yazdığını belirten Polat, “Şatafatın, lüksün, elitizmin, parlak yüzeylerin değil; sokağın insanı onlar. Orhan Veli’nin mezarı da buna uygun bir şekilde bir amorf taş kütlesinin içinden isminin çıktığı, ona çok yakışan özel bir tasarım. Geçtiğimiz yıllarda Orhan Veli’nin ruhunu temsil eden bu mezar çok iyi niyetli olmakla beraber, aslında konuyu çok iyi anlayamamış bir girişimle granitle kaplanmıştı. Biz İBB olarak mezarı restore ettik ve eski haline geri çevirdik” açıklamasında bulundu.

Restorasyon sırasında çekilen görüntüleri de paylaşan Polat, "Ne yapsak az kalır Rumeli Hisarı'ndan esen bir İstanbul rüzgarıdır Orhan Veli. ‘İndirince tenkafesine neşteri / Doktor beyler yürek gördüler / Yürekte ne gördüler dersiniz / Yürekte memleket gördüler'" notunu düştü.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkan Oktay Özel de sosyal medyasında yaptığı paylaşımda, “‘Otuz altı yaşında bir insan ölmez, ölmemeli... Ölüm yıl dönümünde, sizlerle Orhan Veli’nin mezarının restorasyonunu paylaşmak büyük mutluluk” ifadelerini kullandı