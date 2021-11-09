İBB’nin 'Yürü Be İstanbul' uygulaması ile bin adım atanlar Beltur’dan ücretsiz kahve alabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) geçen ekim ayında yayımladığı 'Yürü be İstanbul' uygulamasının bugüne özel ödülüyle, bin adım atan İstanbullular Beltur'dan ücretsiz kahve alma hakkı kazanacak.

Dünya Sağlık Örgütü’nün günde 10 bin adım atma önerisine vurgu yapılan uygulama, İstanbul’da yaşayanlar için sporu teşvik ediyor. Açık alanda atılan adımların sayılabildiği “Yürü be İstanbul” uygulamasında, görevlere katılarak rozet ve ödüller kazanılıyor. Kazanılan puanlar uygulama içindeki indirim ve hediyelerden faydalanmak için kullanılabiliyor.