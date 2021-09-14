İBB’nin ‘Vetbüs’ü sokak hayvanlarını aşılayıp muayene ediyor; sırada Küçükçekmece ve Cihangir var

T24 Yaşam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Vetbüs Projesi kapsamında, iki otobüsle 39 ilçede sokak hayvanlarına yönelik mobil klinik hizmeti veriliyor.

Sokak hayvanlarının kapsamlı sağlık taramasından geçirildiği Vetbüsler ayrıca, durumu kötü olan hayvanları İBB'ye ait hayvan bakım evlerine götürüyor. Hayvanlar sağlıklarına kavuşana kadar burada tedavi ediliyor.

İstanbul'u turlayarak hizmet veren Vetbüs’lere vatandaşlar da sokak hayvanlarını götürerek tedavi ettirebiliyor. Vetbüs’lerin içinde tetkik ve tedavi için bir veteriner ekip hazır bulunuyor.

Vetbüs, 11.00-14.30 saatleri arasında 15 Eylül tarihinde Küçükçekmece Hürriyet Caddesi’nde, 16-17 Eylül tarihinde ise Beyoğlu Cihangir Caddesi’nde olacak.

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