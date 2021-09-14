ABD'de bir hayvanat bahçesinde 13 gorilin Covid testi pozitif çıktı

ABD'de bir hayvanat bahçesinde öksürük, burun akıntısı gibi semptomlar gösteren gorillerde yapılan test sonucu 13 gorilin Covid-19'a yakalandığı tespit edildi.

The Hill'de yer alan habere göre, Atlanta'da 13 gorilin testinin pozitif çıkmasının ardından hayvanat bahçesindeki tüm gorillere test yapıldı.

Yetkililer, gorillere virüsün iki doz aşısını yaptırmış, asemptomatik bir bakıcıdan bulaşmış olabileceğini tahmin ediyor.

Hayvanat bahçesi, insanlardan hayvanlara virüs bulaşına ilişkin veriler olsa da hayvandan insana geçiş için veri olmadığını belirtti.

Gorillere hayvanlar için tasarlanan Covid aşısı Zoetis'in uygulanacağı belirtildi.