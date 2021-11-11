İBB’nin sanat etkinliğinde sahnelenecek 'Ölüm Uykudaydı' oyunu, gösterimine 4 saat kala yasaklandı

İBB ve BEKSAV’ın ortak organizasyonuyla Fatih’te bulunan Emir Ali Kültür Merkezi’nde oynanacak olan Ölüm Uykudaydı oyunu Fatih Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Fatih Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada oyunun kamu güvenliğine uygun bulunmadığı iddiasıyla yasaklandığı duyuruldu.

Yönetmenliğini Onur Can Çelebi’nin üstlendiği ve Tiyatro İmge’nin sahnelediği ‘Ölüm Uykudaydı’ oyununun oyuncusu Ahmet Uçar, TELE1’e yaptığı açıklamada gösterimin 4 saat kala yasaklandığını belirterek, “Tam bir faşizan, tam bir yazar düşmanı, sanat düşmanı, şair düşmanı, bir iktidarla karşı karşıyayız” dedi.

Uçar, oyunun daha önce de yasaklandığını belirterek, ” 2001’de Zafer Diper oynarken de yasaklanmıştı. Hem İstanbul’da hem diğer bölgelerde yasaklandı. Yasaklanma gerekçelerden birisi de Oyunun içindeki hapishanedeki işkence sahnelerinin tahrik unsuru olabileceği gibi aşağılayıcı bir ifadeyle yasaklandı. Biz de bundan kaynaklı yasaklandığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Oyunun bellek tazeleme oyunu olduğunu anlatan Uçar, “Hikaye zaten hapishanede sanatçıların siyasetçilerin kalmamasını koşulların düzeltilmesini işliyor. Dünyanın her yerinde bizim ülkemizde de hapishaneler sorunu var. Esasında Cuma Boynukara, hapishaneler üzerinden insanlığa karşı insanlık suçlarının teşhirini yapıyor. Biz de bunu işlemeye çalıştık. Kamu dediğimiz… bunlardan rahatsız olanlar kimse artık. İnsanca yaşam talebinden rahatsız oluyorlar adalet sorgulamasından rahatsız oluyorlar. Bundan dolayı bizi sansürlemeye çalışıyorlar” dedi