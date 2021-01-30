İBB'nin girişimiyle durdurulmuştu; İstanbul’daki tarihi yapıya hiltili restorasyon, bugün devam etti!

İstanbul Kasımpaşa'da bulunan ve Sultan Abdülaziz Han tarafından yaptırılan tarihi Divanhane Kapısı Karakolu'nda kompresörlü hilti ile yapılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin girişimlerinin ardından durdurulan restorasyonun bugün devam ettiği ortaya çıktı.

İstanbul'da tarihi Divanhane Karakolu'nda yapılan ve İBB'nin girişimleri üzerine durdurulan hiltili 'restorasyon'un bugün devam etti.

Yıkıma Twitter hesabından tepki gösteren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Dün durdurduğumuz yıkımın devam ettiğini öğreniyoruz! Divanhane Karakolu yıkımının acilen durdurulması için ilgili bakanlıklara çağrıda bulunuyoruz. Sultan Abdülaziz'in yaptırdığı binayı Ulaştırma Bakanlığı'nın Kültür Bakanlığı Koruma Kurulu onayı ile yıkması büyük bir hatadır" dedi.