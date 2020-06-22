İBB'nin elektrikli araçlarına karşı çıkan Adalar Kaymakamlığı da geçmişte elektrikli araç istemiş

İstanbul Adalar'da faytona koşturulan atlarda geçen yıl Ruam hastalığı görülmesi sonrasında faytonlar kaldırılarak elektrikli araca geçilmesi kararlaştırıldı ancak tartışamların ardı arkası kesilmedi. Adalar Kaymakamlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti.

Araçları reddeden Adalar Kaymakamlığı'nın da şubat ayında ilçede ‘motorsuz alternatif ulaşım aracına geçilmesi’ yönünde karar aldığı ortaya çıktı. Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME), kaymakamlığın kararıyla Adalar’ın bütün yollarını ‘yaya yolu’ ilan etti.

İBB, kaymakamlığın geçmişteki kararı hatırlattı

BirgGün'de yer alan habere göre, kaymakamlığı geçmişteki kararını hatırlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaşananlara, “İBB tarafından satın alınan elektrikli araçlar, karayolları üzerinde hizmet vermeyecek. Bu nedenle, bu araçların karayolları üzerinde hizmet vermekte olan otobüs, minibüs, taksi gibi değerlendirilmemesi gerekiyor" diyerek tepki gösterdi.

"2 yıllık planlamanın bir sonucu"

Adalar’da faytonların kaldırılarak yerine elektrikli araç getirilmesini 22 yıllık planlama sürecinin sonucu olarak gören İBB, 1998 yılındaki “Adalar’da faytonların 2000 yılına kadar kaldırılarak alternatif bir çözüm getirilmesi gerektiği” kararına işaret etti.

"Kalıcı çözümler üretilmeli"

İstanbul V Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 25 Haziran 2013 tarihinde aldığı kararda ise şu ifadeler yer aldı:

“Adalar ilçesinde ulaşım sorunlarına daha kalıcı çözümler üretebilmek amacıyla, ilgili yerel yönetimler ile işbirliği içinde Ulaşım Master Planı’nın hazırlanmasının istenmesine karar verildi.”

İBB, bu sorunun ilgili mevzuat ve yönetmelikte belirtilen şekilde kısa sürede çözüleceğini öngördüğünü ve gereken bütün girişimlerde de bulunacağını açıkladı.

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