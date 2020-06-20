Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül: Adalar'ın geleceğine Adalılar karar verecek

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, tartışma yaratan elektrikli araç kullanımı uygulaması hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Adalar'da protesto edilmesine sebep olan atlı fayton yerine elektrikli araç kullanımına geçilmesi Adalar Kaymakamlığı tarafından reddedilmiş ve büyük tartışma konusu olmuştu. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de bu konu üzerine sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkürlerini ileten Gül, yeni araçlarla ilgili eleştirileri dikkate aldıklarını belirterek ''İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ilçemizi ziyaret ederek, Adalarımızın hakettiği konuma kavuşması için seferberlik ilan etti. Kendisine Adalılar adına teşekkürlerimizi ifade ediyor ve birlikte yürüyeceğimizi belirtmek istiyorum. Ulaşım, yeni araçlarla ilgili iletişim eksikliklerinden kaynaklanan şikayet ve eleştirileri dikkate alıyoruz. Atılacak her adım Adalılarla konuşulup değerlendirilecektir. Adaların geleceğine Adalılar karar verecek. Adalılar, Belediyemiz ve Büyükşehrimiz birlikte yürüyeceğiz'' dedi.

Adalar'da hayvan hakları savunucuları tarafından, atların kullanıldığı faytonların kaldırılması isteniyordu. Yerin kullanılacak elektrikli araçlar da eleştiri konusu olmuştu.

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