İBB müfettişlerinin raporu: AKP döneminde, milyonlarca lira karşılığında kullanılmaz durumda taşınmazlar satın alınmış

AKP yönetimindeyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bazı ‘tanıdık’ isim ve vakıflardan kullanılamaz durumda milyonlarca liralık taşınmaz aldığı iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın el koyduğu İBB müfettişlerinin raporlarından biri de AKP yönetimindeyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bazı tanıdık isim ve vakıflardan kullanılamaz durumda milyonlarca liralık taşınmaz aldığını ortaya koyduğu dosyaydı. Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, bu dosyaların başında İBB tarafından 25 Ağustos 2015'te satın alınan Fatih'teki Fatih İlim ve Kültür Vakfı'na ait 3 taşınmaz geliyor.

Söz konusu habere göre, Vakfın “Tuba Kuran Kursu“ olarak kullandığı ve şu an boş olan bin 207 metrekare alanı kapsayan 3 parsele AKP döneminde İBB, toplam 10 milyon 365 bin TL ödedi. Yeni yönetim tarafından yapılan incelemede; binanın güçlendirme çalışması yapılarak kullanılması mümkün olmadığı görüldü. İBB'nin Avcılar'da Türkiye İlmi ve İçtimai Hizmetler Vakfı'na ait riskli binayı 5.7 milyona aldığı ve binanın kullanılamadan yıkıldığı da tespit edildi. Bu binaların neden alındığı incelenirken soruşturmaya mülkiye müfettişleri el koydu.

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