İBB şirketi Metro A.Ş.'ye 2012 yılında helikopter alınmış: 6 aylık getirisi 3.2 milyon lira, gideri 14.4 milyon lira

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile başlatılan geçmiş döneme ilişkin yolsuzluk incelemesi, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin dosyalara el koyması üzerine yarım kaldı. İBB Teftiş Kurulu'nun bakanlık müfettişlerine devretmek zorunda kaldığı dosyalar içinde Sikorsky helikopter alımı da var. Söz konusu dosyada Metro A.Ş.'ye 2012 yılında 590 bin dolara 1988 model “Sikorsky S-76B” tipi helikopter alındı. Söz konusu helikopterin 6 aylık getirisi 3.2 milyon lira olurken, giderleri ise 14.4 milyon lira tuttu.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, İBB müfettişleri, AKP yönetiminde iken Metro İstanbul A.Ş.'nin bir helikoptere sahip olduğunu belirleyerek konuyu araştırmaya başladı. İlk belirlemelere göre İBB şirketi Metro İstanbul A.Ş. 2012 yılında KDV dahil 590 bin dolara satın aldığı 1988 model “Sikorsky S-76B” tipi helikopteri 23 Ocak 2019 tarihinde KDV dahil 601 bin 800 TL'ye sattı.

Kiraya verip 3 milyon lira gelir elde etti ancak bakım ve diğer giderleri 14 milyon lirayı buldu

Metro İstanbul A.Ş., helikopteri 2012 yılından 2018 yılına kadar kiraya vererek toplam 3 milyon 220 bin 401 TL gelir elde etti. Ancak Sikorsky helikopterin bakım ve diğer giderleri Metro İstanbul A.Ş'ye 14 milyon 400 bin 340 TL'lik fatura çıkarttı. Helikopter kiralama hizmeti verilmeyen 2018 yılında yalnızca personel ücret gideri olarak 919 bin 589 TL ödeme yapıldı.

Neden alındılar, kararı kim verdi?

İBB müfettişleri, Metro İstanbul A.Ş. tarafından helikopterin neden alındığını, alım kararının kimler tarafından verildiğini, İBB'nin aldığı kiralama hizmetinin yerinde kullanılmış olup olmadığını araştırmak üzere inceleme başlatmak istedi. Ancak inceleme için başkanlık oluru alındığı sırada dosya, İçişleri Bakanlığı müfettişlerine devredilmek zorunda kalındı.