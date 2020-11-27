İBB Mezarlıklar Daire Başkanı: Ölüm belgelerinde 'bulaşıcı hastalık' yazıyor, hangi hastalık olduğu belirtilmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Ölüm belgesinde, ölüm sebebi Covid ise 'Covid', menenjit ise 'menenjit' yazılıyor" açıklamasının ardından, "Bize gelen ölüm belgelerinde bulaşıcı hastalık yazıyor. Ancak bulaşıcı hastalığın karşısında hangi hastalıktan dolayı olduğu belirtilmiyor" dedi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV 100'de Ahu Özyurt'un sunduğu Sağlı - Sollu programında artan Loronavirüs vaka ve ölümleriyle ilgili İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Sağlık Bakanı Koca'nın "Ölüm belgesinde, ölüm sebebi Covid ise 'Covid', menenjit ise 'menenjit' yazılıyor" açıklamasını Koç'a sorduğunu belirten Yarkadaş, Koç'un, "Bize gelen ölüm belgelerinde bulaşıcı hastalık yazıyor. Ancak bulaşıcı hastalığın karşısında hangi hastalıktan dolayı olduğu belirtilmiyor. Dünyada da şu anda bulaşıcı hastalık olarak yaygın olarak Koronavirüs var" dediğini aktardı.

İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç ile yaptığı görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın ortaya koyduğu rakamlarla AKP iktidarının bir yalanı daha tarihe gömüldü. Çünkü; Şu an itibariyle İstanbul'da tam 231 kişi bulaşıcı hastalıktan dolayı vefat etmiş. Ben bugün TV 100 için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç ile konuştum.

Dedim ki "Ayhan Bey siz her ölen insanın belgesini görüyorsunuz. Sizin önünüze belge geldiğinde bulaşıcı hastalığın karşısında bir açıklama yazıyor mu? Çünkü dün Fahrettin Koca, "Bulaşıcı hastalığın ne olduğu konusunda karşısında, hangi hastalık olduğu yazıyor" dedi."

Ayhan Koç aynen şunu söyledi; 'Bize gelen ölüm belgelerinde bulaşıcı hastalık yazıyor. Ancak bulaşıcı hastalığın karşısında hangi hastalıktan dolayı olduğu belirtilmiyor. Dünyada da şu anda bulaşıcı hastalık olarak yaygın olarak koronavirüs (Covid-19) var' dedi.

Daha sonra ise 'İstanbul'da ortalama kaç kişi vefat ediyor?' diye sordum. 2019 yılının Kasım ayında İstanbul'da günde ortalama 200 kişi vefat ediyormuş. Şu an Kasım 2020'deyiz. Tam 1 yıl sonra İstanbul'da vefat eden insan sayısı ortalama 400 ve 400'ün biraz üzeri. Bunların 200'ü bulaşıcı hastalıktan vefat ediyor!

Bu şunu gösteriyor;

Açıklanan test sayıları, vaka sayıları, Sağlık Bakanı'nın ortaya koyduğu sayılar gerçekçi değil. Bence ölen insan sayısı da doğru değil. "

Bakan Koca ne demişti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki gün önce yaptığı açıklamada ölüm belgesinde esas olanın "ölüm nedeni" kısmı olduğuna vurgu yaparak, "Enfeksiyon bulgusu olan her hastanın ölüm belgesinde bulaşıcı hastalıkları kısmı işaretleniyor. Esas ikinci hekimin kontrolüyle, ölüm nedenini belirttiğimiz ikinci bölüm var. Buraya ölüm sebebi Covid ise 'Covid', menenjit ise 'menenjit' yazılıyor. Orada tanı çok net konmuş oluyor. Bu da ikinci bir hekimin denetimiyle yapılıyor, Bakanlık olarak biz yapmıyoruz. Hekimlerin doldurduğu kısım bu. Dolayısıyla enfeksiyon bulgusu olan her hasta Covid hastası mıdır?" ifadesini kullanmıştı.