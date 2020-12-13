İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Koç: İstanbul’da pandemi sürecinde 'bulaşıcı hastalık' kaynaklı ölüm sayısı 15 bini aştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, İstanbul’da pandemi sürecinde “bulaşıcı hastalık” kaynaklı ölümlerin 15 bini aştığını açıkladı.

Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’ın haberine göre Koç, “Bize sadece ön ölüm raporu geliyor. O yüzden sadece bulaşıcı hastalıktan dolayı öldüğünü biliyoruz. Ancak ölüm sebebini bilmiyoruz. Sağlık Bakanlığı’ndaki raporlarda enjeksiyon çeşidi, bulaşıcı hastalıkların neden kaynaklandığı yazar. Onlar da açıklanırsa, bu vefatlardan kaçının Koronavirüs kaynaklı, kaçının diğer hastalıklardan kaynaklı olduğu ortaya çıkmış olur. O zaman da bir problem kalmaz” dedi.

Pandemi sürecinde İstanbul’da bulaşıcı hastalık nedeniyle 15 bin 102 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Koç, “Ölüm sayılarının yarısına yakını ise bu son 3 ay içerisinde gerçekleşti” diye konuştu.

"Ölüm sayısı artmadı, aynı gidiyoruz” açıklamasının doğru olmadığını belirten Koç, “Her yıl günlük ortalama 200 cenaze varken, bu yıl kasım ayında cenaze sayısı 400’ü nasıl buldu, bunu nasıl açıklayacağız? Bir ayda 11 bin 500 kişi yaşamını yitirdi, geçen yılların kasım ayı ortalaması ise 6 bin vefattı. 2020 yılındaki kasım ayındaki önceki yıllara göre artan 5 bin 500 ölümün, bir önceki yıla göre iki katı artan cenazelerin bir açıklaması olmalı” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada dolaşan gasilhane görüntüleriyle ilgili de sorularımızı cevaplayan Koç, “Görüntüler Alibeyköy’de, Çekmeköy’de, Büyükçekmece’de çekildiyse doğrudur, çünkü sadece bulaşıcı hastalıktan gelen ölümlerin çoğu oralarda yıkanıyor. Bulaşıcı hastalıklar için ayırdığımız gasilhaneler yetmiyor” diye belirtti.

Yeni mezarlık talebinde bulunduklarını da doğrulayan Koç, “Herhangi bir nakil olmazsa İstanbul’da ölen insanları defnetmek için yıllık ortalama 300-350 dönüm araziye ihtiyaç var. Bulaşıcı hastalık sonrası bu arazi ihtiyacı da iki katına çıktı” dedi.